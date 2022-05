Sport et calcium, jamais l’un sans l’autre !

Le calcium est « le » minéral indispensable à la bonne santé de tous. Il joue un rôle fondamental dans la construction et la rigidité des os et des dents, et ce, de l'enfance à la vieillesse. L'os est un tissu vivant où le calcium est tous les jours éliminé et remplacé suivant les apports alimentaires quotidiens. L'équilibre et la solidité de l'os sont donc préservés si le calcium se fixe correctement.

L'os atteignant son pic de densité entre 20 et 25 ans, il est recommandé d'avoir une masse osseuse maximale à cet âge-là. Pour cela, avoir une activité physique régulière s'avère indispensable. En effet, la pratique du sport favorise la fixation du calcium, ce qui renforce le système osseux et réduit le risque de fracture en cas de chute, de coup, de torsion. L'entraînement physique apparaît comme un véritable gage sur l'avenir, la promesse d'un squelette solide jusqu'à un âge avancé !

Les besoins en calcium

Si les besoins en calcium d'une femme ou d'un homme au quotidien sont d'environ 900 mg par jour, chez le sportif, les besoins sont plus importants, aux alentours de 1 200 mg (tout comme pour les ados ou les femmes enceintes) et jusqu'à 1 500 mg chez un athlète d'endurance ou un adepte de la musculation. Comment l'expliquer ? Parce que les muscles sont régulièrement sollicités chez le sportif et que le calcium a également pour fonction de contribuer à leur bonne contraction (afin, notamment,

