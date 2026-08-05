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Spectacle en Belgique, festival en Croatie... Ce qu'il faut retenir du 3e tour de Ligue des champions
information fournie par So Foot 05/08/2026 à 09:32
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Spectacle en Belgique, festival en Croatie... Ce qu'il faut retenir du 3e tour de Ligue des champions

Spectacle en Belgique, festival en Croatie... Ce qu'il faut retenir du 3e tour de Ligue des champions

Il n’y a pas que Lyon dans la vie. Pendant que les Français se rataient en Tchéquie, d’autres assuraient le spectacle aux quatre coins de l’Europe. Si l’OL a compris qu’il n’était plus un grand du continent, l’Union Saint-Gilloise et Bodö/Glimt, eux, ont confirmé qu’ils étaient les clubs du futur. Leur match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des champions a donné lieu à un sacré spectacle (3-3) avec un scénario de fou, un coup-franc direct de Patrick Berg, un joli but de Promise David et une égalisation dans le temps additionnel de Odin Bjørtuft.

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