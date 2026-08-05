Spectacle en Belgique, festival en Croatie... Ce qu'il faut retenir du 3e tour de Ligue des champions

Il n’y a pas que Lyon dans la vie. Pendant que les Français se rataient en Tchéquie, d’autres assuraient le spectacle aux quatre coins de l’Europe. Si l’OL a compris qu’il n’était plus un grand du continent, l’Union Saint-Gilloise et Bodö/Glimt, eux, ont confirmé qu’ils étaient les clubs du futur. Leur match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des champions a donné lieu à un sacré spectacle (3-3) avec un scénario de fou, un coup-franc direct de Patrick Berg, un joli but de Promise David et une égalisation dans le temps additionnel de Odin Bjørtuft.

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EL pour SOFOOT.com