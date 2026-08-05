Neymar pète (encore) les plombs

Quelle est la différence entre mon cousin de 5 ans et Neymar ? Aucune. Dans la nuit de mardi à mercredi, Neymar s’est encore démarqué par sa bêtise en marge de la victoire de son club de Santos contre Remo. Après une double confrontation accrochée (0-0 ; 0-1) et soldée par la qualification de Santos en quarts de finale de la Coupe du Brésil, Neymar s’est empressé d’aller chambrer dirigeants et joueurs du Remo dans les travées du stade .

Résultat, une image pitoyable d’un homme de 34 ans aux yeux enragés et qui sautille en criant « éliminés, éliminés ! » Une nouvelle déroute pour le Ney, qui s’était récemment démarqué par son chambrage sur Nyland, gardien de la Norvège, à la Coupe du monde, alors que son équipe prenait la porte……

ABS pour SOFOOT.com