Dix présidents français réclament l’exclusion de Bordeaux

Règlements de comptes à O.K. Corral. Après un été particulièrement mouvementé, les Girondins de Bordeaux pourraient être réintégrés en National 1 (quatrième division française, maintenant que la Ligue 3 existe). Une solution qui permettrait de sauver l’un des clubs les plus légendaires du foot français, mais qui passe mal auprès de certains dirigeants du championnat.

« C’est Lopez qui gagne »

Dix clubs du groupe B de N1 (Stade briochin, US Granville, Vendée Poiré Football, Aviron bayonnais, Dinan Léhon FC, US Saint Malo, Saint Colomban Locminé, Saumur Olympique, Vendée Les Herbiers et les Voltigeurs de Chateaubriant) ont, en effet, publié un communiqué commun, relayé par le journaliste François Rauzy, pour demander le respect de la décision initiale de la DNCG et de ne pas réintégré Bordeaux. « Tout laisse à penser aujourd’hui qu’à la fin ‘c’est Lopez qui gagne’ et que le fonds ami qui a racheté ce grand monument du football français va pouvoir poursuivre ses méfaits. (…) Cette vision des choses laisse pantois » , regrettent les présidents signataires.…

EL pour SOFOOT.com