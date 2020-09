Spécial séniors - Dans la jungle des thérapies du bien-être

Au fondement des thérapies du bien-être, il y a le phénomène new age, un modèle de bonheur teinté d'holisme et d'écologisme. Pensées, vie, matière et esprit, visible et invisible, haut et bas, microcosme et macrocosme sont interconnectés et interdépendants. Partie intégrante de la relation humain/non-humain, la nature devient un objet de fascination, la Terre est resacralisée en Terre-Mère ou Gaïa. Né dans le contexte de la guerre du Vietnam aux États-Unis, où émergent des formes de contre-culture opposées à la guerre, au racisme, au sexisme, au consumérisme et à la destruction de l'environnement, le mouvement new age puise également dans le romantisme, l'orientalisme, les écoles occultistes et ésotériques du XIXe siècle. En outre, les valeurs qu'il véhicule - se dresser contre le monde matériel - sont devenues des objets de consommation en concurrence sur l'immense marché de la spiritualité.

De cette matrice new age naît, dans les années 1970, le Mouvement du potentiel humain, inspiré de la psychologie humaniste, qui met l'accent sur l'accomplissement personnel, lui-même générateur d'énergie et de potentialités vibratoires qui connectent le moi au cosmos. Ce mouvement gagnera en popularité, ailleurs qu'en Californie, notamment en Europe et en Amérique latine. Il s'inscrit en réaction, contre la psychiatrie, la psychanalyse freudienne et la psychologie behavioriste, trop orientée sur la maladie et pas sur l'aspect

... Lire la suite sur LePoint.fr