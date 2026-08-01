L'Union saint-gilloise s'offre un renfort de poids dans ses bois
Un bonheur n’arrive jamais seul. Après avoir remporté la Supercoupe de Belgique face au FC Bruges ce vendredi soir (1-1, 5-4 tab), l’Union saint-gilloise s’est trouvé son nouveau dernier rempart. Ce samedi, le vice-champion de Belgique a enregistré la signature d’Hervé Koffi. Le portier burkinabé arrivé en provenance du RC Lens pour un prêt d’un an avec option d’achat.Post Instagram Voir sur instagram.com
Retour au (plat) pays
Déjà prêté à Angers la saison dernière, Koffi sort d’un très bon exercice (10 clean sheets en 36 matchs disputés). Son arrivée à Bruxelles rime avec un troisième passage en Belgique, puisqu’ il avait déjà porté les couleurs de Mouscron (en prêt de Lille) en 2020-2021, puis de Charleroi les trois années suivantes. …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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