SpaceX reporte ses projets sur Mars pour se concentrer sur l'alunissage de 2027, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur les projets de SpaceX dans les paragraphes 3 à 7)

SpaceX, la société d'Elon Musk, a déclaré aux investisseurs qu'elle donnerait la priorité à l'alunissage et tenterait un voyage vers Mars plus tard, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources.

L'entreprise visera mars 2027 pour un alunissage sans astronautes à bord, a ajouté le rapport. Cette nouvelle intervient après que SpaceX a accepté d'acquérir xAI dans le cadre d'un accord qui valorise la société de fusées et de satellites à 1 000 milliards de dollars et l'entreprise d'intelligence artificielle à 250 milliards de dollars.

SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Musk a déclaré l'année dernière qu'il avait pour objectif d'envoyer une mission sans équipage sur Mars d'ici la fin de l'année 2026 .

SpaceX développe sa fusée Starship de nouvelle génération, un mastodonte en acier inoxydable conçu pour être entièrement réutilisable et servir à toute une série de missions, y compris des vols vers la Lune et Mars.

Au cours de cette décennie, les États-Unis sont confrontés à une concurrence intense de la part de la Chine dans leurs efforts pour ramener des astronautes sur la Lune, où aucun être humain n'est allé depuis la dernière mission américaine Apollo en 1972.