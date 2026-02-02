Souveraineté : plus de 1.000 dirigeants d'entreprises s'associent à la Commission européenne pour plaider une "préférence européenne" dans les marchés publics

"C'est un acte d'indépendance économique. C'est la mise en œuvre directe du rapport Draghi", a assuré le vice-président de la Commission européenne, Stéphane Séjourné.

Stéphane Séjourné à Bruxelles, en Belgique, le 4 juin 2025. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Plus de mille dirigeants d'entreprises se sont associés, dimanche 2 février, à une tribune du vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné en faveur de la "préférence européenne" dans les aides et les marchés publics. Cette tribune a été publiée par Les Échos en France, Handelsblatt en Allemagne, El Mundo en Espagne et Corriere della Serra en Italie.

"Nous devons établir, une fois pour toutes, une véritable préférence européenne dans nos secteurs les plus stratégiques" , plaide le commissaire européen chargé du Marché intérieur et des Services. "Elle repose sur un principe très simple : chaque fois que l'argent public européen est utilisé, celui-ci doit contribuer à la production et aux emplois européens", explique-t-il.

"Sans une politique industrielle ambitieuse, efficace et pragmatique, l'économie européenne est condamnée à n'être qu'un terrain de jeu pour ses concurrents , insiste le commissaire. Les risques sont imminents : mise en péril de nos industries phares et de notre savoir-faire, réduction de notre empreinte industrielle mondiale. En un mot, nous risquons de laisser notre continent dégénérer progressivement en une simple chaîne de montage pour puissances extérieures."

"Promotion de nos intérêts stratégiques"

Ainsi, face aux autres géants économiques -l'Europe accuse un déficit commercial de 350 milliards d'euros avec la Chine-, l'UE doit promouvoir le "made in Europe", sur le modèle du "made in China" et du "buy american".

Comment devrait se concrétiser cette volonté ? "Qu'il s'agisse d'un marché public, d'une aide d'État ou de toute autre forme de soutien financier, l'entreprise bénéficiaire devra produire une partie substantielle de sa production sur le sol européen. Nous devons bien sûr appliquer cette logique également aux investissements directs étrangers", explique la tribune.

Stéphane Séjourné fait également le vœu d'appliquer ce plan "sans bureaucratie", et de préserver un équilibre entre "la promotion de nos intérêts stratégiques" et "la préservation de notre ouverture internationale".

On trouve parmi les dirigeants signataires entre autres ceux d'Air France, Bouygues, EDF, Engie, Michelin, Paprec, Sanofi, Valeo et Veolia.