Sous le Colisée, le métro de Rome dévoile ses trésors archéologiques
information fournie par AFP 16/12/2025 à 17:16

Une photo montre des vestiges romains exposés à l'intérieur de la station de métro "Colosseo" (Colisée), en marge de l'ouverture au public des nouvelles stations de métro Colosseo et Porta Metronia, conçues comme des musées pour présenter les découvertes archéologiques mises au jour lors de leur construction, à Rome, le 16 décembre 2025. ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Derrière les portiques du métro, des vitrines exposent des cruches, lampes et autres trésors de la Rome antique: bienvenue à la station du Colisée, qui ouvre ses portes mardi après 13 ans de travaux et un défi technologique hors normes.

Répartie sur quatre niveaux jusqu'à 32 mètres de profondeur au cœur de la Rome antique, la station "Colosseo-Fori Imperiali", sur la troisième ligne de la capitale italienne, trace un trait d'union entre transports modernes, archéologie et ingénierie.

Fruit d'une prouesse technique et archéologique, elle offre, outre l'interconnexion avec la ligne B, un regard inédit sur l'extraordinaire patrimoine mis au jour lors de plus d'une décennie de fouilles, qui ont à plusieurs reprises retardé les travaux.

Cette photographie montre une vue de l'entrée de la nouvelle station de métro "Colosseo", conçue comme un musée pour présenter les découvertes archéologiques mises au jour lors de sa construction, alors qu'elle ouvre au public, avec le Colisée en arrière-plan, à Rome, le 16 décembre 2025. ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Contre le prix d'un simple ticket (1,5 euro), le voyageur pénètre dans un espace muséal sous-terrain, où se côtoient quelque 350 vestiges: cruches et lampes en céramique, rare épée en bois du IIIe siècle av. J.-C, seaux en tôle de bronze, statuettes...

Un peu plus loin, des thermes privés appartenant à la "domus" (demeure) d'un riche romain, parfaitement conservés, témoignent de la richesse des quartiers de l'époque républicaine enfouis par l'empereur Néron pour la construction de sa Domus Aurea après l’incendie de Rome en 64 apr. J.-C.

Sous l'Empire romain, la cité s'est édifiée en couches successives: temples et forums étaient construits sur des fondations plus anciennes avant d'être recouverts à leur tour, créant un terrain de recherche fascinant pour les archéologues.

Une photo montre des vestiges romains exposés à l'intérieur de la station de métro Colosseo (Colisée), en marge de l'ouverture au public des nouvelles stations de métro Colosseo et Porta Metronia, conçues comme des musées pour présenter les découvertes archéologiques mises au jour lors de leur construction, à Rome, le 16 décembre 2025. ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

"La chose la plus importante que nous sommes parvenus à transmettre est un aperçu (...) sur la vie quotidienne", résume Elisa Cella, archéologue du Parc archéologique du Colisée.

Au niveau le plus haut de la station, une ouverture triangulaire creusée dans le sol offre même un point de vue en contre-plongée sur le majestueux amphithéâtre romain.

- "Extraordinaire passé" -

Une photo montre l'intérieur de la station de métro Colosseo en marge de la cérémonie d'inauguration des nouvelles stations de métro Colosseo et Porta Metronia, conçues comme un musée pour présenter les découvertes archéologiques mises au jour lors de leur construction, à Rome, le 16 décembre 2025. ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Saluant "un événement historique et extraordinaire" lors d'une visite inaugurale mardi, le maire de Rome Roberto Gualtieri a défendu les longs et coûteux travaux qui ont en partie paralysé la capitale italienne, compliquant les déplacements des habitants et des millions de touristes.

"Ces fouilles, ces découvertes archéologiques, ne sont pas un obstacle", a-t-il plaidé, y voyant plutôt l'occasion de mettre au jour "l'extraordinaire passé" de la ville.

Devant la complexité géologique unique de Rome, la ligne C a adopté une technique "archéologique descendante", développée spécifiquement pour les stations du centre historique: cette méthode consiste à installer des dalles intermédiaires au fur et à mesure de l'avancement des fouilles, de haut en bas, garantissant ainsi la stabilité et la continuité des structures.

Egalement inaugurée mardi, la station voisine de Porta Metronia, à deux pas des Murs d'Aurélien, dévoile un vaste complexe militaire du IIe siècle après J.-C, sous l'empereur Trajan, comprenant une résidence ornée de fresques et de mosaïques.

Une photo montre des vestiges romains exposés à l'intérieur de la station de métro Colosseo (Colisée), en marge de l'ouverture au public des nouvelles stations de métro Colosseo et Porta Metronia, conçues comme des musées pour présenter les découvertes archéologiques mises au jour lors de leur construction, à Rome, le 16 décembre 2025. ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Les structures ont été soigneusement démontées, restaurées puis réinstallées dans un espace dédié, que le visiteur pourra admirer depuis une passerelle surélevée.

"Rome s'est toujours construite sur elle-même. Dans certains quartiers (...), le niveau archéologique dépasse 20 mètres ; dans d’autres cas, il est plus superficiel, car certaines interventions d'urbanisme moderne ont abaissé le niveau pour rendre le terrain plat", explique Simona Morretta, responsable des fouilles et du musée de Porta Metronia.

Lancé en 2007, le chantier de la ligne C reliant le nord-est au sud-est de la ville a subi d'importants retards en raison de recours successifs d'opposants et des multiples découvertes archéologiques faites sur son parcours. Une fois achevée, elle comptera 31 stations réparties sur 29 km.

