Sous Emmanuel Macron, "les contre-pouvoirs sont progressivement empêchés, interdits", estime Olivier Faure

Emmanuel Macron est dans une "dérive illibérale", avec une interdiction des "contre-pouvoirs", comme l'a montré selon lui la dissolution du collectif écologiste des Soulèvements de la Terre, a estimé vendredi 23 juin le Premier secrétaire du PS Olivier Faure.

"Nous sommes aujourd'hui dans une dérive illibérale avec un président de la République qui, à travers le débat sur les retraites, a méprisé le monde syndical, a méprisé les Français, a méprisé le Parlement ", a accusé sur France 2 le député de Seine-et-Marne, interrogé sur sa note de blog intitulée "Comment naissent les démocraties ? Comment meurent-elles ?"

"Le mouvement des Soulèvements de la terre a été dissous et on voit bien que, aujourd'hui, les contre-pouvoirs sont progressivement empêchés, interdits", a-t-il ajouté.

Retrouver "l'identité républicaine"

"Vous ne pouvez pas considérer que ce sont ces mouvements qui sont à l'origine des violences, c'est un peu comme si on condamnait la CFDT parce qu'il y a des Black blocs dans les manifestations, ça n'a rien à voir", a-t-il argumenté.

"On a besoin de retrouver notre identité, l'identité républicaine c'est se séparer du pouvoir personnel pour permettre au contraire la souveraineté populaire", a-t-il aussi insisté, après s'être inquiété sur son blog d'une "crise démocratique profonde".

"La gauche n'est pas exempte de reproches. Ses responsables se sont progressivement coulés dans le moule de la Ve République. La folie présidentielle s'est emparée de toutes et tous", écrit-il aussi.

"Rien ne me semble pourtant plus étranger à la gauche que ce culte voué à une figure de proue . Il n'est de providence que dans la recherche collective de notre salut commun. Ni Jupiter, ni César, ni tribun. C'est une volonté commune qu'il faut lever et à un peuple adulte qu'il faut s'adresser", met-il en garde.