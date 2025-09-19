Soupçons de détournement de fonds publics à la région IDF: Pécresse entendue

La présidente LR de la région Île-de-France Valérie Pécresse, le 11 juin 2024 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La présidente LR de la région Île-de-France Valérie Pécresse a été entendue vendredi dans l'enquête sur des soupçons de détournement de fonds publics au conseil régional, a indiqué à l'AFP son entourage, confirmant une information de Mediapart.

Dans l'immédiat, il n'était pas possible de savoir si Mme Pécresse a été entendue comme témoin ou sous un statut de mise en cause. Le parquet de Paris n'a pas répondu à l'AFP.

Mediapart indique que Mme Pécresse est entendue par les gendarmes de la section de recherches de Paris.

L'enquête, portant notamment sur des contrats de collaborateurs chargés de mission mais soupçonnés d'avoir eu en réalité des missions de conseillers politiques, avait été ouverte en février 2020 à la suite d'un signalement de la chambre régionale des comptes (CRC).

Les locaux du conseil régional avaient été perquisitionnés en septembre de cette année.

"Il n'y a pas grand-chose à dire de nouveau sur un dossier ouvert il y a six ans. C'était attendu. Cela concerne des emplois qui sont administratifs, au service des Franciliens et de la région et qui ne sont pas des emplois politiques", a indiqué l'entourage de Mme Pécresse à l'AFP.

Dans son rapport, la chambre avait noté à l'époque "des irrégularités persistantes en matière de ressources humaines", ou encore une masse salariale qui "n'a pas diminué" malgré "la baisse des effectifs".

Un responsable de la région avait au contraire défendu en septembre 2020 auprès de l'AFP une mise en conformité opérée par Valérie Pécresse.