 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Soupçons de détournement de fonds publics à la région IDF: Pécresse entendue
information fournie par AFP 19/09/2025 à 18:55

La présidente LR de la région Île-de-France Valérie Pécresse, le 11 juin 2024 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La présidente LR de la région Île-de-France Valérie Pécresse, le 11 juin 2024 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La présidente LR de la région Île-de-France Valérie Pécresse a été entendue vendredi dans l'enquête sur des soupçons de détournement de fonds publics au conseil régional, a indiqué à l'AFP son entourage, confirmant une information de Mediapart.

Dans l'immédiat, il n'était pas possible de savoir si Mme Pécresse a été entendue comme témoin ou sous un statut de mise en cause. Le parquet de Paris n'a pas répondu à l'AFP.

Mediapart indique que Mme Pécresse est entendue par les gendarmes de la section de recherches de Paris.

L'enquête, portant notamment sur des contrats de collaborateurs chargés de mission mais soupçonnés d'avoir eu en réalité des missions de conseillers politiques, avait été ouverte en février 2020 à la suite d'un signalement de la chambre régionale des comptes (CRC).

Les locaux du conseil régional avaient été perquisitionnés en septembre de cette année.

"Il n'y a pas grand-chose à dire de nouveau sur un dossier ouvert il y a six ans. C'était attendu. Cela concerne des emplois qui sont administratifs, au service des Franciliens et de la région et qui ne sont pas des emplois politiques", a indiqué l'entourage de Mme Pécresse à l'AFP.

Dans son rapport, la chambre avait noté à l'époque "des irrégularités persistantes en matière de ressources humaines", ou encore une masse salariale qui "n'a pas diminué" malgré "la baisse des effectifs".

Un responsable de la région avait au contraire défendu en septembre 2020 auprès de l'AFP une mise en conformité opérée par Valérie Pécresse.

Valérie Pécresse
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine la semaine stable
    information fournie par AFP 19.09.2025 18:33 

    La Bourse de Paris a terminé stable vendredi, les investisseurs digérant une semaine riche en décisions de politique monétaire, dont la première baisse de taux de l'année de la Réserve fédérale américaine (Fed). L'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, ... Lire la suite

  • Deux MiG-31 de l'armée russe armés de missiles survolent la Place Rouge lors d'un défilé le 9 mai 2018 à Moscou ( AFP / Yuri KADOBNOV )
    Les avions de l'Otan interceptent trois MIG-31 russes dans le ciel estonien
    information fournie par AFP 19.09.2025 18:25 

    Des avions de chasse de l'Otan ont intercepté vendredi trois MIG-31 russes entrés dans l'espace aérien de l'Estonie, l'Alliance atlantique et l'Union européenne dénonçant une nouvelle "provocation" de la part de Moscou quelques jours après l'intrusion de drones ... Lire la suite

  • Des candidats font la queue pour un recrutement organisé par la police de l'immigration (ICE) à Provo, dans l'Utah, le 15 septembre 2025 ( AFP / GEORGE FREY )
    Latinos, ex-militaires, retraités... la police de l'immigration américaine recrute large
    information fournie par AFP 19.09.2025 18:22 

    De bon matin à Provo, plusieurs centaines de candidats font la queue pour rejoindre la police de l'immigration américaine. Dans cette ville de l'Utah (ouest), le recrutement organisé pour assurer la montée en puissance des expulsions promises par Donald Trump attire ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe consolide en clôture après les records à Wall Street
    information fournie par Reuters 19.09.2025 18:19 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé vendredi sur de faibles variations et Wall Street était quasiment stable à mi-séance après des prises de bénéfice au lendemain des records affichés par les indices américains sur fond de baisse des taux directeurs ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank