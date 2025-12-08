Soudan-Une attaque contre une école maternelle et un hôpital fait 114 morts, selon l'OMS

Une attaque contre une école maternelle au Soudan, qui s'est poursuivie alors que les parents et les soignants transportaient les blessés vers un hôpital voisin, a fait 114 morts, dont 63 enfants, a déclaré lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette attaque du 4 décembre a débuté par des frappes répétées sur une école maternelle dans l'État du Kordofan du Sud, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, sur X. "Il est inquiétant de constater que les secouristes et les intervenants ont été attaqués alors qu'ils tentaient de transporter les blessés de l'école maternelle à l'hôpital", a-t-il ajouté.

Le ministère soudanais des Affaires étrangères a condamné l'attaque qui, selon lui, a été menée par les Forces de soutien rapide (FSR) à l'aide de drones.

Les établissements de santé au Soudan sont régulièrement pris pour cible près des lignes de front de la guerre civile qui dure depuis deux ans et demi. Des exécutions de masse ont également eu lieu en octobre dans la ville d'El Fasher, avait rapporté Reuters.

Selon un porte-parole de l'OMS, le bilan combine les victimes des frappes sur l'école maternelle, lors du transfert des patients vers l'hôpital rural adjacent et les attaques contre l'établissement lui-même. La plupart des enfants ont été tués lors de la frappe initiale, tandis que parents et médecins figuraient parmi les victimes ultérieures, a-t-il ajouté.

Les FSR n’ont pas répondu aux demandes de commentaires dans l'immédiat. Elles ont auparavant nié viser des civils et assuré qu’elles tiendraient leurs forces responsables de toute violation.

Les survivants ont depuis été transférés vers un autre hôpital, et des appels urgents sont lancés pour obtenir une aide médicale et des dons de sang, a précisé Tedros Adhanom Ghebreyesus.

