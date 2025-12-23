 Aller au contenu principal
Soudan : un pays en guerre, une équipe en mission
information fournie par So Foot 23/12/2025 à 20:20

Alors que les Crocodiles du Nil entrent en lice ce mercredi face à l’Algérie (16h), le peuple soudanais compte sur la CAN pour adoucir un quotidien miné par la guerre civile, qui fait rage depuis avril 2023 dans le pays.

Le Soudan est de retour sur la scène continentale. Absent des débats lors de l’édition 2023, le troisième plus grand pays d’Afrique s’apprête à participer au Maroc à sa dixième CAN, la quatrième seulement depuis 50 ans. Première hôte de la Coupe d’Afrique en 1957 et championne sur ses terres en 1970, la sélection soudanaise connaît pourtant depuis son unique sacre une longue période de disette. Et malgré son valeureux parcours en 2012, ponctué par une défaite en quarts face au futur champion zambien, le Soudan n’a jamais vraiment compté sur l’échiquier moderne du football africain – et encore moins mondial. Les raisons de cette instabilité sportive, si elles sont multiples, trouvent évidemment racine dans l’instabilité chronique d’un territoire rongé depuis des années par des conflits incessants.

Tous propos recueillis par FG.

Par François Goyet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
