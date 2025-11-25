 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Soudan-La proposition américaine de cessez-le-feu n'a été acceptée par aucun des belligérants
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 17:27

par Federico Maccioni

Aucune des deux parties s'affrontant au Soudan n'a formellement accepté la proposition de trêve présentée par les États-Unis, a déclaré mardi l'envoyé américain Massad Boulos, alors que l'armée soudanaise accuse les Forces de soutien rapide (FSR) d'avoir mené une attaque malgré la déclaration d'un cessez-le-feu.

Massad Boulos a précisé qu'il n'y avait pas d'objection au contenu du plan proposé par les États-Unis, mais que l'armée soudanaise avait posé des "conditions préalables" qu'il a qualifiées d'impossibles à remplir.

"Nous avons présenté un texte fort pour une trêve, mais ni la SAF (armée) ni le FSR n'ont formellement accepté le texte que nous avons présenté", a déclaré mardi Massad Boulos, conseiller à la Maison blanche pour les affaires africaines et arabes, indiquant que le plan s'appuyait sur un projet, sans succès, soumis en septembre.

Lundi, le chef des FSR, Mohamed Hamdan Dagalo, a annoncé que l'organisation paramilitaire allait respecter avec effet immédiat une trêve humanitaire de trois mois, conformément aux souhaits des États-Unis et des autres médiateurs que sont les Emirats arabes unis, l'Egypte et l'Arabie saoudite.

Massad Boulos a déclaré qu'il saluait la déclaration des FSR et espérait qu'elle serait respectée.

Mais l'armée soudanaise, qui combat les FSR, a déclaré mardi avoir repoussé une attaque contre une base à Babanusa, dans l'État du Kordofan occidental, la ligne de front la plus récente du conflit.

Khalid Aleisir, porte-parole du gouvernement soudanais, dirigé par l'armée, a déclaré que l'annonce faite lundi par les FSR était une "manœuvre politique évidente" destinée à détourner l'attention des atrocités commises par ses combattants.

Le président américain Donald Trump a dit la semaine vouloir s'impliquer dans la résolution du conflit au Soudan. La guerre, qui a éclaté en avril 2023 à la suite d'une lutte de pouvoir, a déclenché une famine et entraîné des meurtres ethniques et des déplacements massifs.

Le chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, a qualifié la dernière proposition de Washington de la pire qu'il n'ait jamais vue, affirmant qu'elle mettait l'armée à l'écart et accordait une légitimité aux FSR.

(Reportage Federico Maccioni ; rédigé par Nafisa Eltahir et Nayera Abdallah ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank