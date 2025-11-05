Ørsted dans le rouge au 3T à cause des restructurations

En difficulté aux Etats-Unis, le danois Ørsted, spécialisé dans le développement d'énergie éolienne en mer, a enregistré une perte nette au troisième trimestre à cause des restructurations annoncées en septembre pour redresser l'entreprise, selon son rapport publié mercredi.

( Ritzau Scanpix / THOMAS TRAASDAHL )

De juillet à septembre, le groupe, qui va supprimer quelque 2.000 postes, soit un quart de ses effectifs, d'ici 2027, a fait état de 1,7 milliard de couronnes (228 millions d'euros) de pertes nettes. Les analystes interrogés par Factset tablaient eux sur des pertes de 2,7 milliards de couronnes.

Pour le trimestre, le chiffre d'affaires d'Ørsted s'élève à 12,27 milliards de couronnes (1,64 milliard d'euros), une baisse de 28% sur un an.

Ces derniers mois, le groupe a levé 9,4 milliards de dollars pour sa recapitalisation.

Fin septembre, un tribunal américain a autorisé la reprise des travaux sur le parc Revolution Wind, un immense projet en mer au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre, quasi achevé mais bloqué un mois plus tôt par l'administration de Donald Trump.

"Nous avons considérablement renforcé la robustesse financière d'Ørsted avec la finalisation de l'émission de droits et l'accord de cession d'une participation de 50% dans notre projet Hornsea 3 au Royaume-Uni", s'est félicité le directeur général du groupe, Rasmus Errboe.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Ørsted, détenu à 50,1% par l'Etat danois, a installé plus de turbines qu'un an auparavant avec une capacité de 18,5 GW contre 17,7 en 2024.

Le groupe a également confirmé son intention de concentrer son développement en Europe et sur certains marchés asiatiques, l'administration américaine actuelle étant opposée au développement de l'éolien. Il a actuellement des projets de constructions sur trois continents (Amérique, Asie et Europe).