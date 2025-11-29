Sørloth montre la voie à l'Atlético contre Oviedo
Atlético de Madrid 2-0 Oviedo
Buts : Sørloth (16 e et 26 e )
Julián Alvarez va-t-il pouvoir récupérer sa place ?…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sørloth montre la voie à l'Atlético contre Oviedo
Buts : Sørloth (16 e et 26 e )
Julián Alvarez va-t-il pouvoir récupérer sa place ?…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Vraiment ? On est sûrs de cette déclaration ? Alors que la décision de M. Turpin de ne pas exclure Lamine Camara malgré un tacle fou sur la cheville de Lucas Chevalier fait largement parler, l’AS Monaco s’estime également lésée par l’arbitrage . « Pour moi, ce ... Lire la suite
À un mois du coup d’envoi de la CAN 2025 au Maroc, la polémique enfle autour de la diffusion des matchs. New World TV, chaîne togolaise, détient les droits exclusifs sur 46 pays d’Afrique subsaharienne. Mais des chaînes publiques et privées dénoncent un modèle ... Lire la suite
En Guinée, coup d’envoi de la campagne pour la présidentielle Guinéenne prévue le 28 décembre prochain. À compter de ce samedi neuf candidats dont le président de la transition Mamadi Doumbouya ont un mois pour convaincre les Guinéens sur leur projet de société. ... Lire la suite
Promis au fauteuil de leader en cas de succès face à Toulouse, les Marseillais ont une nouvelle fois laissé passer leur chance après avoir réussi à renverser le score en seconde mi-temps avant d'encaisser l'égalisation dans le temps additionnel. Phocéens et Violets ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer