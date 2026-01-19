Côme étrille la Lazio
Lazio 0-3 Côme
Buts : Baturina (2 e ) et Paz (24 e et 49 e ) pour Côme
Côme sur des roulettes.…
AL pour SOFOOT.com
AL pour SOFOOT.com
