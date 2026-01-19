 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« En pareil cas, je n'ai aucune complaisance », lâche Hervé Renard à propos de Brahim Díaz
information fournie par So Foot 19/01/2026 à 23:43

« En pareil cas, je n'ai aucune complaisance », lâche Hervé Renard à propos de Brahim Díaz

« En pareil cas, je n'ai aucune complaisance », lâche Hervé Renard à propos de Brahim Díaz

Brahim Díaz ne s’est pas fait que des amis.

Passé sur le banc du Maroc entre 2016 et 2019, Hervé Renard n’a pas manqué de réagir à la finale perdue par son ancienne sélection et surtout à la panenka manquée de Brahim Díaz au bout du temps additionnel. Dans les colonnes du Parisien , le spécialiste de la chemise blanche s’est montré sans pitié vis-à-vis du joueur du Real Madrid. « On a le droit de rater un pénalty mais, en pareil cas, je suis catégorique et je n’ai aucune complaisance. C’est un manque de respect pour tout un pays et tout un peuple en quête d’un succès depuis 50 ans. […] Toutes proportions gardées, j’ai d’ailleurs vécu la même chose à la Coupe arabe face au Maroc. L’un de mes joueurs, Abdullah Al-Hamdan, a totalement raté sa panenka. Je lui ai demandé de m’accompagner ensuite en conférence de presse et de présenter ses excuses » , a-t-il lâché.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Côme étrille la Lazio
    Côme étrille la Lazio
    information fournie par So Foot 19.01.2026 23:06 

    Lazio 0-3 Côme Buts : Baturina (2 e ) et Paz (24 e et 49 e ) pour Côme Côme sur des roulettes.… AL pour SOFOOT.com

  • Guingamp réalise une belle opération à Nancy
    Guingamp réalise une belle opération à Nancy
    information fournie par So Foot 19.01.2026 22:37 

    Nancy 0-3 Guingamp Buts : Naïr (64 e ), Mafouta (79 e ) et Samoura (84 e ) pour Guingamp Exclusion : Matumona (87 e ) côté Guingamp… AL pour SOFOOT.com

  • CAN : le Maroc a-t-il réussit son pari ?
    CAN : le Maroc a-t-il réussit son pari ?
    information fournie par France 24 19.01.2026 22:17 

    Après un mois de compétition intense, l’heure de vérité a sonné à Rabat. Le Sénégal s'est imposé face au Maroc en finale après un match de haute volée, perturbé par des incidents (1-0 a.p.). Les explications avec Xavier Barret.

  • Rupture d'un ligament croisé pour Hamza Igamane
    Rupture d'un ligament croisé pour Hamza Igamane
    information fournie par So Foot 19.01.2026 21:52 

    La poisse jusqu’au bout. En plus d’avoir participé à la défaite de son pays dans une finale de la CAN qui a basculé dans l’irrationnel, Hamza Igamane a vu son cauchemar se poursuivre ce lundi avec un diagnostic difficile à avaler : rupture du ligament croisé antérieur ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank