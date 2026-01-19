« En pareil cas, je n'ai aucune complaisance », lâche Hervé Renard à propos de Brahim Díaz

Brahim Díaz ne s’est pas fait que des amis.

Passé sur le banc du Maroc entre 2016 et 2019, Hervé Renard n’a pas manqué de réagir à la finale perdue par son ancienne sélection et surtout à la panenka manquée de Brahim Díaz au bout du temps additionnel. Dans les colonnes du Parisien , le spécialiste de la chemise blanche s’est montré sans pitié vis-à-vis du joueur du Real Madrid. « On a le droit de rater un pénalty mais, en pareil cas, je suis catégorique et je n’ai aucune complaisance. C’est un manque de respect pour tout un pays et tout un peuple en quête d’un succès depuis 50 ans. […] Toutes proportions gardées, j’ai d’ailleurs vécu la même chose à la Coupe arabe face au Maroc. L’un de mes joueurs, Abdullah Al-Hamdan, a totalement raté sa panenka. Je lui ai demandé de m’accompagner ensuite en conférence de presse et de présenter ses excuses » , a-t-il lâché.…

AL pour SOFOOT.com