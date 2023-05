Sophie Binet plaide pour la semaine de 4 jours aux 32h payées 35

La cheffe de file de la CGT recommande de s'inspirer des modèles expérimentés en Espagne et dans certaines entreprises françaises, comme le distributeur de matériel informatique LDLC.

Sophie Binet, le 31 mars 2023, à Paris ( AFP / JEFF PACHOUD )

"Ca marche très bien, ils se portent très bien!". Interrogée sur les aménagements du temps de travail en France ainsi que sur les expérimentations en cours quant à la semaine de quatre jours, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet s'est dite favorable au dispositif, qu'elle souhaite complété par le passage aux 32 heures de travail hebdomadaire.

"On est pour la semaine de 4 jours avec réduction du temps de travail, avec les 32 heures", a t-elle lancé à l'antenne de France Inter , mercredi 17 mai. "C'est ce qui est expérimenté en Espagne, mis en place dans des entreprises françaises, notamment LDLC. "Ca marche très bien, ils se portent très bien!", a t-elle ajouté.

Diminuer ou ne pas diminuer la quantité de travail?

La nouvelle cheffe de file de la CGT cite l'exemple du distributeur lyonnais de matériel informatique LDLC, qui a mis en place depuis 2020 le système des quatre jours de travail par semaine avec 32 heures hebdomadaires payées 35. "Initialement, nous avons lancé l'expérience dans un souci de qualité de vie au travail. Je pensais que cela me coûterait 5% de masse salariale. Finalement, la productivité étant bien meilleure, la société y gagne", a commenté Laurent de la Clergerie, dirigeant fondateur de LDLC, début avril, dans les colonnes du Figaro . Ce dernier justifie la nécessité, selon lui, d'assumer les 32 heures payées 35. "Je pense que, comme nous l'avons fait, il faut l'accompagner d'une réduction du temps de travail hebdomadaire sans réduction de salaire. Sinon, cela revient à travailler plus de 8 heures par jour et ne permet pas un équilibre entre les obligations familiales et professionnelles", fait-il valoir.

La Métropole du Grand Lyon va de son côté expérimenter à partir de septembre la semaine de quatre jours, sur une base volontaire ouverte à ses 9.400 agents, sauf régimes spéciaux, soit "la plus grosse collectivité" de France à tester le dispositif. "C'est une volonté politique forte. C'est bien d'essayer de donner plus d'espace privé, et que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée soit optimum", a déclaré le président de la métropole Bruno Bernard. La collectivité cible pour l'instant "400-500 agents" volontaires, dans quasi tous les services, métiers et niveaux hiérarchiques. Les agents qui évoluent déjà avec des régimes particuliers - comme ceux de la collecte et de l'eau organisés en 3/8 ou 2/8 - ne sont pas concernés. La "quantité de travail sera identique" pour le salarié, qui aura le choix entre plusieurs scénarios: semaine de quatre jours, alternance de semaines à 4 et 5 jours, semaine de 4,5 jours, qui jouent aussi sur les jours de RTT.