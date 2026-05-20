Sophie Adenot a eu "la chair de poule" en parlant avec l'équipage d'Artémis

L'astronaute française Sophie Adenot durant un entretien à l'AFP depuis l'ISS le 26 février 2026 ( AFP / Jacques-Alexandre BRUN )

L'astronaute française Sophie Adenot a confié mercredi depuis la station spatiale internationale avoir eu "la chair de poule" lors de sa conversation le mois dernier avec l'équipage d'Artémis II, alors sur la route de retour vers la Terre.

"Avoir deux équipages dans l'espace qui se parlent et d'autant plus un équipage qui est allé autour de la Lune", ça "nous a vraiment tous enchantés", s'est enthousiasmée l'astronaute, apparaissant tout sourire et cheveux dressés sur la tête au milieu d'une forêt de câbles, sur l'écran géant installé au siège de l'Agence spatiale européenne (ESA).

Après avoir fait le tour de la Lune, les astronautes d'Artémis II ont appelé le 7 avril leurs collègues de l'ISS depuis la capsule Orion afin de raconter leur aventure hors du commun.

"On a tous (...) eu la sensation de quelque chose de presque irréel, improbable", a souligné la Française qui a entamé mi-février sa première mission dans l'ISS.

Ses trois premiers mois dans l'espace ont changé sa "perspective" sur la Terre, a témoigné cette deuxième astronaute française de l'histoire.

"Quand on est sur Terre, on a tous en tête la géographie, les continents, les pays, tout a des limites. Ici, quand on voit la Terre dans son ensemble (...) on comprend que tout est interconnecté", a-t-elle raconté.

"Si on veut la protéger ensemble cette planète, il faut que l'humanité soit unie et aille dans la même direction", a-t-elle souligné lors de cet échange en français et anglais avec des médias européens.

- Panne de toilettes -

Depuis son arrivée, la Française a eu "la chance" de ne pas avoir à affronter "de grosses pannes" dans l'ISS.

La "plus ennuyeuse" a été un dysfonctionnement des toilettes, "réglé en une demi-journée de maintenance" et dont la réparation a fait l'objet d'une de ses nombreuses vidéos postées sur Instagram.

Interrogée par un journaliste, l'astronaute a assuré que sa longue chevelure blonde flottant dans l'air - objet de nombreuses interrogations et commentaires parfois sexistes sur les réseaux sociaux - ne "posait pas de problème de sécurité".

En l'absence de gravité, "les cheveux ne tombent pas" et sont tous récupérés sur la brosse à cheveux, a-t-elle expliqué, précisant les attacher quand elle travaille par "commodité".

"Cela fait des décennies qu'il y a eu des femmes aux cheveux longs dans l'espace et, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème", a-t-elle lancé.

Dans le grand laboratoire scientifique que constitue l'ISS, un des derniers exemples de collaboration internationale, "il faut savoir s'adapter en permanence" et "avec le sourire" même si ça "impacte parfois la vie personnelle ou l'agenda qu'on avait imaginé", a-t-elle encore raconté.

Sa mission initialement prévue pour durer huit à neuf mois pourrait s'achever plus tôt, la Nasa ayant décider d'avancer à septembre l'envoi du prochain équipage vers la station.

A son retour, Sophie Adenot consacrera "six mois à un an" à "faire le tour des pays européens" et de la France pour partager son expérience, a-t-elle annoncé.

"Je serais ravie de pouvoir essayer d'insuffler un petit peu d'étoiles dans les yeux des enfants", a ajouté l'astronaute qui confie souvent avoir été elle-même inspirée par Claudie Haigneré.