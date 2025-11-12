Sony relève ses prévisions annuelles, dopées par le film d'animation "Demon Slayer"

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Le géant japonais du divertissement Sony s'est montré plus confiant pour l'avenir mardi, fort du succès en salles du dernier film d'animation "Demon Slayer", optimiste sur ses ventes de consoles et moins inquiet de l'impact des droits de douane américains.

Le groupe a ainsi relevé l'ensemble de ses prévisions pour l'exercice qui s'achèvera fin mars prochain, s'attendant désormais à un bénéfice net de 1.050 milliards de yens (5,9 milliards d'euros), quasiment stable sur un an. Il table sur un revenu opérationnel en hausse de 22% et des ventes équivalentes à celles de l'an dernier.

La Bourse de Tokyo a salué ces annonces: l'action de Sony a grimpé de 5,5% mardi.

Sur le trimestre juillet-septembre, le groupe nippon a bénéficié du succès du blockbuster d'animation "Demon Slayer", dont le nouvel opus "La Forteresse infinie", sorti aux Etats-Unis en septembre, a fait salles combles au Japon comme à l'étranger.

Dans l'archipel, le film mettant en scène l'adolescent "pourfendeur de démons" Tanjiro Kamado, à grand renfort d'effets spéciaux spectaculaires, est devenu le plus rentable de l'histoire du box-office nippon, devancé seulement par... le précédent Demon Slayer.

"Le succès de Demon Slayer hors du Japon est dû à sa qualité" mais aussi au fait que "l'animation abandonne son statut de niche pour devenir une catégorie de contenu majeure", diffusée dans un nombre croissant de salles, a estimé Yasuo Nakane dans une note de Mizuho Securities.

- Recentré sur le divertissement -

"Les recettes au box-office américain ont également été très élevées", s'est félicitée la directrice financière de Sony, Lin Tao.

Le succès nord-américain des contenus japonais à Hollywood "est une bonne chose pour Sony, pour les créateurs japonais et pour le Japon dans son ensemble", a-t-elle estimé lors d'une conférence de presse.

Outre le phénomène "Demon Slayer", que Sony inclut dans son segment "musique" - comprenant aussi l'animation -, le groupe compte également capitaliser sur les capteurs d'images, qu'il produit notamment pour des fabricants de smartphones comme Apple, et d'appareils photo.

Son résultat opérationnel a augmenté de 50% dans cette branche au deuxième trimestre, et Sony s'attend aussi à des effets positifs liés aux taux de change sur le reste de l'année.

Sony poursuit ses efforts pour se recentrer sur le divertissement, après avoir scindé sa branche de services financiers, cotée séparément à la Bourse de Tokyo depuis fin septembre. Musique, cinéma et jeu vidéo représentent environ 70% de son résultat opérationnel prévu.

- La PlayStation, "principal moteur" -

Concernant le jeu vidéo, le géant japonais table sur une légère augmentation des ventes de PlayStation 5, dont il a relevé le prix aux Etats-Unis en août face aux surtaxes douanières américaines.

Il relativise maintenant l'impact de ces droits de douane sur son bénéfice opérationnel, un coût maintenant estimé à 50 milliards de yens (280 millions d'euros) pour l'exercice, contre 70 milliards de yens jusque-là. Lin Tao a cependant évoqué "des signes de ralentissement économique aux Etats-Unis".

La PS5 approche toutefois de la fin de son cycle de vie, cinq ans après sa sortie.

"Ces dernières années, l'activité PlayStation a été le principal moteur de croissance de Sony", avec 30% à 40% du chiffre d'affaires généré par sa division jeu et une croissance importante sur les dix dernières années, rappelle M. Cole.

"La transition vers la PlayStation 6 aura probablement un impact important sur les résultats financiers de Sony", note-t-il.

Sony s'est refusé mardi à tout commentaire sur un éventuel successeur de la PS5, Mme Tao soulignant au contraire que le cycle de vie des consoles "s'allonge", en citant l'exemple de la PlayStation 4, sortie en 2013 mais disposant toujours de nombreux utilisateurs actifs.

Sony dispose d'une offre solide de jeux développés aussi bien par les studios qu'il a rassemblé à grands frais dans son giron que par des éditeurs tiers, mais pourrait bénéficier de la sortie d'un titre extrêmement attendu, "Grand Theft Auto VI", repoussée à novembre 2026.