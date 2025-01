Sony nomme Hiroki Totoki comme nouveau PDG à du groupe à partir d'avril

Hiroki Totoki à Las Vegas, aux États-Unis, le 29 janvier 2025. ( AFP / IAN MAULE )

Le géant japonais du divertissement Sony a annoncé mercredi qu'il avait promu Hiroki Totoki au poste de PDG dans le cadre d'une réorganisation plus large de la direction.

Actuel chef de la direction des opérations, chef des finances et président de Sony, M. Totoki, 60 ans, succédera ainsi à compter du 1er avril, à Kenichiro Yoshida, qui restera président du conseil d'administration, a déclaré le groupe dans un communiqué.

Sony a également fait savoir qu'auraient lieux "des changements dans sa structure de gestion afin de clarifier les rôles des dirigeants en fonction de leurs responsabilités dans la gestion de l'ensemble du groupe ou de chaque activité".

Cette mesure comprend la nomination de Hideaki Nishino au poste de président-directeur général de la section jeux vidéo, et la désignation des responsables de chaque division en tant que "directeur général", a indiqué l'entreprise.

M. Yoshida et M. Totoki ont veillé à ce que Sony se concentre davantage sur le divertissement (jeux PlayStation, dessins animés, musique et films), ce qui lui a permis d'augmenter ses revenus et ses bénéfices, a rapporté l'agence Bloomberg.

"Lors de notre réunion sur la stratégie d'entreprise en mai dernier, nous avons annoncé notre +vision créative du divertissement+, qui décrit ce que nous voulons que Sony devienne dans 10 ans", a déclaré Hiroki Totoki dans le communiqué.

"Aux côtés de nos employés, de nos créateurs, de nos partenaires et de notre nouvelle équipe de direction, je m'efforcerai de créer un avenir radieux empreint d'un sens illimité du +Kando+", a-t-il assuré, faisant référence à un concept japonais qui consiste à tirer du plaisir de la créativité.