Sony et TSMC vont investir 4,07 milliards de d'euros dans des capteurs d'image de nouvelle génération

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Le japonais Sony et le taïwanais TSMC ont annoncé mardi qu'ils investiraient 4,7 milliards de dollars (4,07 milliards d'euros) dans la fabrication de capteurs d'image avancés pour smartphones dans le sud-ouest du Japon, avec un début de production prévu en 2029.

La nouvelle coentreprise sera implantée dans l'usine Sony de Koshi, dans la région de Kumamoto, spécialisée dans les composants électroniques, et "servira de pôle central pour les activités de développement et de fabrication nécessaires à la production en volume de capteurs d’image pour smartphones", ont annoncé les deux groupes dans un communiqué.

Le géant japonais de l'électronique et du divertissement investira 465 milliards de yens (2,53 milliards d'euros) et le titan taïwanais des semi-conducteurs et puces électroniques le complément, ont-ils précisé.

Sony est leader mondial des capteurs d'image, avec à lui seul la moitié, en valeur, d'un marché qui devrait encore se développer à l'ère de l'IA, notamment pour les robots et autres machines.

Selon le communiqué, cette collaboration vise à tirer parti de la "technologie de processus avancée et de l'expertise en fabrication" de TSMC, tandis que Sony prendra la tête du développement des technologies clés de capteurs d'image et de la conception des produits.

TSMC avait ouvert sa première usine de puces électroniques au Japon il y a deux ans dans la région, décision présentée comme visant à renforcer la résilience de l'approvisionnement en puces pour le Japon et le reste du monde.

Le fondeur taïwanais a ensuite affirmé en février qu'il produirait dans une usine à Kumamoto des puces électroniques parmi les plus avancées, avec des semi-conducteurs de seulement trois nanomètres, capables d'alimenter des systèmes d'IA.