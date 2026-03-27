Sony augmente le prix de ses consoles PlayStation dans le monde

Le géant japonais du divertissement Sony a annoncé vendredi une hausse mondiale du prix de ses différents modèles de PlayStation 5 (PS5), la deuxième en un an, en raison des "pressions" qui pèsent sur l'économie mondiale.

En Europe, les consoles Playstation 5 seront vendues 100 euros de plus ( AFP / RICHARD A. BROOKS )

"Compte tenu des pressions persistantes qui pèsent sur l'économie mondiale, nous avons pris la décision d'augmenter les prix de la PS5, de la PS5 Pro et du PlayStation Portal" dans le monde "à partir du 2 avril", explique le groupe dans un billet publié sur le blog PlayStation.

En Europe, les consoles seront vendues 100 euros de plus, soit respectivement 599,99 et 649,99 euros pour la version dépourvue de lecteur Blu-Ray et celle qui en est équipée, et 899,99 euros pour la version Pro de la PS5, plus puissante.

Le PlayStation Portal, accessoire sous forme de manette et doté d'un écran pour jouer à distance à ses jeux via une connexion internet, sera lui vendu 30 euros de plus, à 249,99 euros.

Aux Etats-Unis, cette hausse sera comprise entre 100 et 150 dollars selon la version de la console.

"Nous sommes conscients que les changements de prix ont un impact" sur le portefeuille des joueurs, a reconnu le constructeur japonais, justifiant cette hausse comme "une mesure nécessaire pour continuer à offrir aux joueurs du monde entier des expériences de jeu innovantes et de grande qualité".

En Europe, l'édition numérique de la console avait déjà connu une hausse de prix de 50 euros en avril 2025, tandis que les modèles avec et sans lecteur avaient tous deux vu leur tarif monter au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Sortie en 2020 et écoulée à plus de 92 millions d'exemplaires, la PlayStation 5 est l'une des consoles les plus populaires du marché.

Mais ses ventes ralentissent au niveau mondial (-16% en volume sur un an pour le trimestre octobre-décembre), malgré l'arrivée fin novembre 2024 de la PlayStation 5 Pro, destinée au marché haut de gamme.

Le groupe japonais, tout comme ses concurrents, subit également une pénurie croissante de puces qui fait grimper les prix de ces composants et réduit les marges.

En mai, Microsoft avait également augmenté les tarifs de ses consoles Xbox Series dans le monde, citant également les "conditions de marché".

Lancée en juin au prix de 469,99 euros, la Switch 2 de Nintendo, console de salon la plus chère jamais commercialisée par le groupe japonais, a connu un grand succès malgré son prix de départ élevé, s'écoulant plus de 17 millions d'exemplaires à travers le monde.