Sonia Souid : « Le monde du football est une jungle »

Sonia Souid vide son sac dans une autobiographie intitulée Touche pas à mon QI ! L’occasion pour l’agente de régler ses comptes avec un milieu qui ne lui a jamais fait de cadeaux, tout en ouvrant la boîte à souvenirs. Entre l’Auvergne, les concours de Miss et le rôle de pionnière, ça en fait des choses à raconter.

Alors que ce n’est pas le sujet central de ton bouquin, tu rappelles dès l’introduction qu’en cherchant ton nom sur Google, ton passé de Miss Auvergne et candidate à Miss France est mentionné sans cesse quand il s’agit d’évoquer ton activité professionnelle. C’est anecdotique dans ton parcours ?

On peut le dire, puisque ça ne représente que cinq semaines de ma vie en tout. C’est comme un tatouage que tu as fait plus jeune et que tu as envie d’enlever. En même temps, ça fait partie de ton histoire. Dans mon cas, ça m’a fait dévier de ma trajectoire initiale puisque j’étais inscrite en première année de médecine et que, quand on manque cinq semaines de cours, tous les étudiants te le diront, c’est impossible à rattraper derrière. En dehors de ça, j’ai découvert un monde que je ne connaissais pas et ça m’a donné envie de connaître autre chose que le cadre dans lequel j’ai grandi, celui d’une famille musulmane d’origine algérienne qui vit dans un quartier du nord de Clermont-Ferrand.…

À lire : Sonia Souid, Touche pas à mon QI ! , 2025, Editions Solar, 256 pages, 19,90€.

Propos recueillis par Julien Duez, à Paris pour SOFOOT.com