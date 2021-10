Sondage : la majorité des salariés croit auxbienfaits du bureau

Qui a dit que les Français n’aimaient plus leur travail ? D’après le 8e baromètre ParisWorkPlace/SFL par l’Ifop, il semblerait que la crise sanitaire les ait rapprochés de leur employeur. Oui, oui. Du moins, ce serait le cas pour les moins de 35 ans. Avant les différents confinements, ils étaient 69 % à se dire attachés à leur entreprise contre 78 % aujourd’hui ! Ils sont de plus en plus nombreux, également, à assurer aller au bureau pour la vie sociale (46 % contre 43 %). Sphères privée et professionnelle se confondent : une majorité de jeunes salariés (55 % chez les 20-25 ans, 53 % parmi les 30-35 ans) considèrent leurs collègues comme des amis ! Un chiffre presque deux fois supérieur à celui des plus de 50 ans (29 %). Plus curieux, leur affection débordante atteint leur employeur. Ils sont 66 % à avancer que « le bien-être des salariés est une priorité » pour leur grand chef, contre 58 % avant le début de la crise sanitaire.

Vous n’allez pas reconnaître votre bureau !

Cet attachement au bureau conduit les moins de 35 ans à se montrer moins demandeurs de télétravail que leurs aînés. Dans l’idéal, ils voudraient, en moyenne, travailler à distance 2,1 jours par semaine contre 2,3 jours pour les plus 35 ans. Pour eux, c’est une question aussi de performance. 62 % considèrent qu’ils sont plus efficaces au bureau qu’à leur domicile.

Si, d’après ce sondage, les moins de

