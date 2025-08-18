Singapour: les exportations non pétrolières en recul de 4,6% en juillet sur un an

Les exportations non pétrolières de Singapour ont reculé de 4,6% en juillet sur un an, et de 42,7% en ce qui concerne les Etats-Unis seuls, selon des chiffres publiés lundi par le gouvernement de la Cité-Etat asiatique.

( AFP / ROSLAN RAHMAN )

La contraction de 42,7% en juillet des principales exportations vers les Etats-Unis, le plus grand marché de Singapour, a été largement causée par une baisse de 93,5% des expéditions de produits pharmaceutiques, selon Enterprise Singapore, un organisme rattaché au ministère du Commerce et de l'Industrie.

Les expéditions de machines spécialisées ont chuté de 45,8% et celles de préparations alimentaires de 48,8%, sur la même période.

Les exportations non pétrolières vers la Chine et l'Indonésie ont également diminué en juillet, mais elles ont augmenté à destination de Taïwan, de la Corée du Sud et de Hong Kong.

Singapour a relevé la semaine dernière ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) à entre 1,5 et 2,5%, contre une fourchette précédente située entre 0 et 2%.

Mais le ministère du Commerce avait évoqué une "imprévisibilité persistante", notamment sur le calendrier et l'ampleur des droits de douane sectoriels sur les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs, deux exportations clés pour Singapour.

Le Premier ministre Lawrence Wong a déclaré dimanche qu'il ne tirait "que peu de réconfort" des droits de douane de 10% imposés par Washington à Singapour.

"Car personne ne sait si, ni quand, les Etats-Unis pourraient relever ce taux de base. Ou imposer des droits de douane plus élevés à des secteurs spécifiques tels que les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs", a-t-il déclaré dans un discours prononcé à l'occasion de la fête nationale.

"Ce que nous savons, c'est qu'il y aura davantage de barrières commerciales dans le monde. Cela signifie que les petites économies ouvertes comme la nôtre vont ressentir la pression", a-t-il ajouté.