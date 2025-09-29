Sommet de l'UE : la France déploie un détachement militaire de lutte contre les drones au Danemark

Le détachement "est composé de 35 personnes, d'un hélicoptère Fennec et de moyens actifs pour la lutte antidrones".

Des militaires allemands équipés pour la lutte entidrones. (illustration) ( AFP / JOHN MACDOUGALL )

La France, et d'autres pays européens, va déployer des miltiaires spécialisés dans la lutte antidrones au Danemark pour sécuriser le sommet de l'UE mercredi et jeudi. Ce pays a été survolé ces derniers jours par de mystérieux drones, lors d'opérations qui pourraient porter la marque de la Russie.

"Ce détachement, d'ores et déjà opérationnel, est composé de 35 personnes, d'un hélicoptère Fennec et de moyens actifs pour la lutte antidrones ", selon un communiqué du ministère français des Armées.

Ces moyens s'ajouteront à ceux déjà promis par la Suède et l'Allemagne pour épauler la défense danoise.

Plusieurs vols de drones non identifiés ont été détectés depuis le 22 septembre au dessus de sites sensibles danois ou norvégiens, comme des aéroports ou des bases militaires.

Les autorités judiciaires danoises ou l'Otan n'ont pas nommé qui serait à l'origine de ces survols, mais la Première ministre Mette Frederiksen a affirmé qu' "il y a un pays qui représente une menace pour la sécurité de l'Europe, et c'est la Russie" .

Le Danemark a interdit à partir de lundi les vols de drones civils sur son territoire pour assurer la sécurité du sommet européen, a annoncé dimanche le ministère des Transports.

"Tout pointe vers la Russie"

La Russie est régulièrement accusée par plusieurs capitales européennes de mener une guerre hybride contre les pays soutenant l'Ukraine qui résiste à l'invasion russe, via des opérations clandestines, des actions d'ingérence numérique, ou en testant la réactivité des défenses militaires, dans le but de déstabiliser ou mettre à l'épreuve l'Europe et l'Otan.

Ces survols de drones en Scandinavie interviennent concomitamment avec des incursions aériennes russes dans le ciel de pays de l'Otan, en Pologne, en Roumanie, ou en Estonie.

"La probabilité que la Russie veuille envoyer un message aux pays qui soutiennent l'Ukraine est assez élevée ", mais "personne ne le sait vraiment", a par ailleurs dit le Premier ministre suédois à la chaîne de télévision TV4 . "Nous avons la confirmation" que les drones qui ont pénétré dans l'espace aérien polonais au début du mois de septembre étaient russes, a-t-il rappelé.

Concernant le Danemark et la Norvège, "tout pointe vers (la Russie) , mais tous les pays sont prudents lorsqu'il s'agit de pointer du doigt un pays s'ils ne sont pas sûrs. En Pologne, nous savons qu'il s'agit bien de cela", a-t-il déclaré.