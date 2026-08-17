Somalie-Les troupes fédérales repoussent l'opposition armée à Baidoa

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Les troupes fédérales somaliennes ont repoussé lundi des forces d’opposition de la ville de Baidoa, dans le sud-ouest de la Somalie, à la suite d’affrontements armés qui ont fait de nombreux morts, ont déclaré des habitants à Reuters.

Capitale administrative de l'Etat fédéral du sud-ouest, Baidoa accueille des forces internationales de maintien de la paix et des organisations humanitaires. Il s'agit de l'une des plus grandes villes de Somalie, avec une population de plus d'un million d'habitants.

La ville, qui accueille des centaines de milliers de personnes déplacées par les conflits et la famine, a été secouée lundi par des combats entre les soldats fédéraux et les forces d’opposition fidèles à l’ancien président de l’État du sud-ouest, Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen.

Selon des habitants de Baidoa, ces affrontements ont été les plus violents depuis le mois de mars, lorsque les forces fédérales ont pris le contrôle de la ville après l'annonce par Abdiaziz Laftagareen de scission avec Mogadiscio.

Abdiaziz Laftagareen avait alors démissionné de ses fonctions.

Déjà aux prises avec une insurrection menée depuis deux décennies par le groupe militant al-Chabab et luttant contre la famine, le gouvernement fédéral est confronté à une résistance armée croissante de la part des gouvernements des États fédérés.

Le ministère somalien de la Défense a déclaré dans un communiqué que les troupes stationnées à Baidoa avaient été attaquées avant l'aube par des combattants utilisant des véhicules chargés d'explosifs.

Il a précisé que ses forces avaient repoussé les assaillants hors de la ville, tuant une trentaine d'entre eux.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et vérifiées par Reuters montraient des personnes transportant des civils blessés dans les rues.

"Les milices armées ont attaqué Baidoa ce matin, nous les repoussons (...) Il y a des victimes, car des balles perdues pénètrent dans les maisons," a déclaré lundi matin à Reuters le capitaine Osman Abdullahi, un officier de l’armée fédérale somalienne.

Quatre habitants de Baidoa ont déclaré que les troupes fédérales avaient chassé les combattants de l’opposition hors de la ville. Elles ont également dit avoir vu des cadavres.

J’ai vu dix morts, dont quatre civils et six soldats des deux camps", a déclaré à Reuters Farah Ibrahim, un habitant de la région.

Le camp d'Abdiaziz Laftagareen, qui avait annoncé plus tôt dans la matinée sur Facebook que ses forces avaient pris le contrôle du centre-ville, n’a pas pu être joint dans l'immédiat.

Baidoa est confrontée à une grave crise humanitaire.

Selon une enquête menée en juillet par Médecins Sans Frontières, un enfant sur quatre dans les camps de déplacés souffre de malnutrition sévère.

(Reportage Abdi Sheikh ; rédigé par Elias Biryabarema ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten et Augustin Turpin)