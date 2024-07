"Solide et crédible", "la plus compétente" : qui est Lucie Castets, candidate surprise du NFP "prête pour Matignon" ?

Lucie Castets, le choix du Nouveau Front Populaire pour Matignon. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Lucie Castets a donné des gages de sa fidélité au Nouveau Front populaire, qui a fini par s'accorder sur son profil après 16 jours de tensions.

C'est la candidate surprise du Nouveau Front populaire pour Matignon, totalement inconnue mardi et propulsée aux avant-postes de la politique le lendemain. Lucie Castets défend avec une certaine assurance ses engagements à gauche, notamment pour les services publics.

Cette énarque de 37 ans, diplômée de Sciences Po Paris, est apparue ce mercredi 24 juillet, malgré son inexpérience politique, plutôt à l'aise pour sa première intervention dans un media audiovisuel, sur France Inter. "Prête" pour Matignon, elle n'a pas hésité à dénoncer "l'inconséquence" d'Emmanuel Macron qui a balayé mardi soir sa candidature, l'invitant à "prendre ses responsabilités" et à la nommer. Cette femme aux yeux bleus et au phrasé rapide a immédiatement donné des gages de sa fidélité au Nouveau Front populaire, qui a fini par s'accorder sur son profil après 16 jours de tensions.

Parmi ses premières priorités, l'"abrogation de la réforme des retraites" d'Emmanuel Macron

Elle a écarté toute coalition entre la gauche et le camp présidentiel, en raison de "désaccords profonds" avec la politique macroniste, notamment sur la fiscalité ou les services publics. A peine désignée par les quatre formations de l'alliance de gauche, cette économiste issue de la société civile a affirmé à l'AFP être une candidate "crédible et sérieuse" pour Matignon. Tout en précisant avoir accepté la proposition "en toute humilité mais avec beaucoup de convictions". Elle a notamment affiché parmi ses premières priorités l'"abrogation de la réforme des retraites" d'Emmanuel Macron, une "grande réforme fiscale pour que chacun paie sa juste part", une "amélioration du pouvoir d'achat", ainsi que la "fin de la régression des services publics".

La nouvelle recrue du NFP est une des figures de proue du collectif d'agents publics "Nos services publics". Elle a présenté début 2024 un rapport dénonçant l'écart croissant entre les moyens des services publics et les besoins. Pour Prune Helfter-Noah, co-fondatrice du collectif, "c'est quelqu'un qui arrive à formuler dans des termes très clairs des sujets parfois un peu complexes et peut dialoguer avec des personnalités de tout bord sans acrimonie ni animosité". Actuellement directrice des finances et des achats à la ville de Paris, après avoir été pendant trois ans conseillère au cabinet d'Anne Hidalgo en charge du budget et de la finance verte, Lucie Castets rejette les accusations de la droite sur la mauvaise gestion de la ville, dont la dette a doublé en 10 ans.

"Un profil technique" mais aussi "de citoyen engagé"

Le vice-président du RN Sébastien Chenu a vu dans sa candidature "une plaisanterie de mauvais goût". "'J’ai ruiné Paris, je peux le faire aussi pour la France' sera son slogan!", a-t-il ironisé sur X. Mais la haute fonctionnaire se dit "fière d’avoir participé aux financements de projets à très long terme qui vont améliorer la vie des Parisiens notamment en matière d'écologie", estimant que la dette de Paris était "sans commune mesure avec la dette de l'État français".

Revendiquant "un profil technique - elle a travaillé au ministère des Finances et à la Cellule de lutte contre le blanchiment des capitaux et la criminalité financière -, elle assume aussi un "profil de citoyen engagé". Lucie Castets dit avoir été encartée au PS autour de 2008-2011, mais affirme n'avoir plus aucune affiliation partisane. Si elle accédait aux responsabilités, elle serait une cheffe de gouvernement technocrate, comme cela est parfois évoqué en ces temps d'absence de majorité absolue.

A Matignon, "elle fera aussi bien le travail que d'autres avant elle, et même mieux", assure Olivier Faure

"J'ai une personnalité à part, hors du monde politique", a-t-elle insisté sur France Inter même si elle figurait sur la liste du socialiste Nicolas Mayer-Rossignol aux régionales de 2015 en Haute-Normandie. Proche du courant "Besoin de gauche" porté par l’ex-ministre socialiste des Finances Pierre Moscovici, elle s'était notamment impliquée dans le combat pour le mariage pour tous, l'égalité hommes-femmes et pour une meilleure redistribution des bénéfices de la finance mondiale. "Lucie Castets n’est pas une militante inscrite au mouvement insoumis", mais "appartient à la large famille de 'la gauche de rupture'", a salué le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon.

La cheffe des Ecologistes Marine Tondelier la juge pour sa part "solide et crédible", tandis que Fabien Roussel considère que c'est "la plus compétente". Elle a séduit par "son parcours, ses convictions, sa sincérité", a ajouté le socialiste Olivier Faure sur TF1. "Quand elle sera à Matignon elle fera aussi bien le travail que d'autres avant elle, et même mieux".