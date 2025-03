Solana, Bitcoin, Cardano... Plusieurs "cryptos" bondissent après des messages de Trump sur une "réserve stratégique"

Le président américain a remis une pièce dans la machine concernant les monnaies numériques, dont il est devenu un fervent promoteur.

Donald Trump, le 21 janvier 2025, à Washington DC ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW HARNIK )

Après le fort recul constaté sur les valeurs du secteur en fin de semaine , Donald Trump a affirmé, dimanche 2 mars, avoir identifié cinq cryptomonnaies à l'étude pour une nouvelle "réserve stratégique" américaine. Cette annonce a fait grimper leurs valeurs en flèche.

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, le président américain a déclaré qu'un groupe de travail qu'il avait mis en place peu de temps après son entrée en fonction allait de l'avant s'agissant de cette réserve, qui comprendra trois cryptomonnaies plus petites: XRP, Solana et Cardano.

La valeur des trois monnaies numériques a grimpé en flèche à la suite de la nouvelle. Quelques minutes plus tard, Donald Trump a de nouveau publié un message, notant que d'autres cryptomonnaies de valeur, dont le bitcoin et l'ether, seraient au "cœur de la réserve", ce qui a fait grimper le prix des deux principales monnaies numériques de plus de 10% et 12% respectivement.

Pas une première

Les messages du président américain ont contribué à stimuler un large mouvement parmi les cryptomonnaies, qui ont encaissé de lourdes pertes ces derniers jours, les investisseurs délaissant en masse ces actifs spéculatifs particulièrement volatiles.

Le milliardaire républicain, dont le soutien sans faille au secteur pendant la campagne électorale avait mis les cryptomonnaies sur orbite, inquiète désormais par la multiplication d'annonces sur les droits de douane et la géopolitique qui alimentent un climat d'anxiété mondial.

Les spéculateurs ont aussi été échaudés par le vol historique de 1,5 milliard de dollars sur la plateforme Bybit basée à Dubaï, attribué par le FBI à l'organisation nord-coréenne Lazarus Group.Ses publications dimanche ne sont pas la première fois que Donald Trump pèse sur le secteur des cryptomonnaies.

Juste avant son investiture, le président et sa femme Melania Trump ont lancé des memecoins à leur effigie -- des cryptomonnaies ultra-spéculatives, souvent pensées avec une intention parodique ou humoristique autour d'un phénomène viral sur internet.

Le président américain, qui avait pu qualifier les cryptomonnaies d'escroquerie durant son premier mandat, a ensuite fait machine arrière et promis de faire des Etats-Unis "la capitale mondiale des cryptos".