Soitec dévisse de plus de 30% après des prévisions décevantes

Le groupe français Soitec, spécialiste de la conception de matériaux semi-conducteurs, dégringole à la Bourse de Paris jeudi, après avoir présenté la veille des prévisions décevantes pour le troisième trimestre.

( AFP / JEFF PACHOUD )

Le titre de l'entreprise perdait vers 12H30 (heure de Paris) 30,10%, à 24,12 euros, en dernière place de l'indice parisien élargi SBF 120, lui-même en hausse de 0,60%.

L'action du groupe a désormais perdu plus de 70% de sa valeur depuis le début de l'année. Elle est au plus bas depuis 2017.

Cette déroute fait suite à la publication, mercredi soir après la fermeture de la Bourse, des résultats du groupe au deuxième trimestre de son exercice décalé 2025-2026.

Soitec a annoncé un net recul de son chiffre d'affaires (-36% sur un an, à 139 millions d'euros), plombé notamment par son activité automobile, qui a chuté de 68%. Son bénéfice d'exploitation (EBITDA) s'est effondré de 30%.

Mais ce sont surtout les prévisions pour le troisième trimestre qui sont sanctionnées jeudi par les investisseurs.

Le groupe a indiqué prévoir une croissance organique d'un "montant à deux chiffres, d'un niveau moyen ou haut". Cette indication est "décevante par rapport aux attentes", ont expliqué les analystes d'Oddo BhF dans une note.

Soitec souffre depuis plusieurs mois du fait que ses clients, des fabricants d'appareils électroniques, écoulent leurs stocks, ce qui réduit d'autant la demande. Le marché automobile, son deuxième débouché, tourne lui aussi au ralenti.

Et la menace de droits de douane spécifiques contre le secteur aux Etats-Unis, brandie à plusieurs reprises par Donald Trump ces derniers mois, plane sur ses perspectives.

L'entreprise a donc connu plusieurs chutes en Bourse ces derniers mois.

Dans ce contexte, le directeur général du groupe, Pierre Barnabé, avait annoncé en octobre sa décision de quitter son poste "pour des raisons personnelles" d'ici six mois. Le conseil d'administration, qui a renouvelé son soutien à M. Barnabé, a indiqué avoir débuté le processus de désignation d'un nouveau directeur général.