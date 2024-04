Sogenial Immobilier annonce la première acquisition en Allemagne pour sa SCPI Cœur d’Europe, avec Commerzbank comme locataire

La SCPI Cœur d'Europe, déjà implantée en Belgique, en Espagne et au Portugal, poursuit sa stratégie de diversification géographiques et signe sa première acquisition à Duisburg en Allemagne pour une surface totale de 3.250 m². L'actif, un immeuble à usage de bureaux, est situé dans le centre-ville de Duisburg, au sein d'une artère piétonne. Il développe une surface d'environ 3 250m². Il est loué exclusivement à la Commerzbank, qui est l'une des principales institutions bancaires allemandes, fondée en 1870. Elle occupe les lieux depuis sa construction en 1951 et vient de renouveler son engagement en signant un bail ferme de 10 ans.