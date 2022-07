Sogenial Immobilier : Acquisition d'un local commercial pour le compte de la SCPI Coeur de Ville

Sogenial Immobilier annonce l'acquisition d'un nouvel actif pour la SCPI Cœur de Ville. Ce local commercial, loué à une enseigne de restauration et livré en 2018, se situe à Salon de Provence (13300). Avec une surface de 556 m² et un espace extérieur, le restaurant bénéficie d'une situation stratégique. Il est à proximité immédiate d'une départementale très fréquentée reliant le sud de l'agglomération au centreville, et jouit d'une excellente visibilité