SoftBank rachète le groupe de semiconducteurs américain Ampere pour 6,5 milliards de dollars

Le géant japonais des investissements technologiques SoftBank Group, déjà engagé dans le plan Stargate d'investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA) aux Etats-Unis, a annoncé jeudi racheter le concepteur américain de semiconducteurs Ampere Computing pour environ 6,5 milliards de dollars.

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

Cette opération, qui intervient en plein boom de la demande de puces face à l'essor de l'IA, devrait venir compléter les technologies couvertes par Arm Holdings, champion britannique des architectures de microprocesseurs, dont SoftBank est l'actionnaire principal.

L'acquisition, soumise à l'approbation des régulateurs, devrait être finalisée au second semestre 2025, a précisé dans un communiqué le groupe du milliardaire Masayoshi Son.

Elle devra notamment recevoir le feu vert du panel chargé d'évaluer les conséquences de l'éventuel rachat sur la sécurité nationale (CFIUS), qui avait récemment refusé d'homologuer le rachat du sidérurgiste US Steel par son rival japonais Nippon Steel.

Pénalisé par la forte volatilité de son portefeuille d'investissements technologiques au sens large, qui lui ont valu une lourde perte en 2023-2024, SoftBank s'est engagé dans un nouveau modèle d'activité, se tournant à plein régime vers le secteur de l'IA.

Il capitalise notamment sur le succès de l'introduction en Bourse à New York en 2023 de Arm Holdings, dont la technologie est présente dans 99% des smartphones.

Pour SoftBank, l'acquisition d'Ampere Computing offrira des complémentarités.

"Ampere est une société de semi-conducteurs concevant des processeurs hautes performances et économes en énergie, destinés spécialement au cloud computing et l'IA de nouvelle génération", a expliqué le groupe nippon.

"Forte de ses quelque 1.000 ingénieurs et de ses capacités technologiques remarquables, Ampere devrait jouer un rôle-clé sur les futurs marchés en croissance (...) et collaborer avec l'écosystème SoftBank au sens large" et les autres filiales du conglomérat, fait-il valoir.

Le géant nippon évoque "un alignement stratégique, l'expertise d'Ampere en matière de développement et de production de puces pouvant (...) compléter les atouts de conception d'Arm Holdings".

Confirmant son virage stratégique, SoftBank s'est par ailleurs associé à la start-up d'IA générative OpenAI (ChatGPT) dans une nouvelle société baptisée "Stargate", dévoilée fin janvier en fanfare par le président américain Donald Trump.

Le projet vise à engager au moins 500 milliards de dollars d'investissements sur quatre ans dans des infrastructures IA (data centers) aux États-Unis, avec 100 milliards de dollars déployés dès à présent.

Stargate associe également le spécialiste du cloud (informatique à distance) Oracle et le fonds d'investissement MGX adossé aux Émirats Arabes Unis.

Selon le site d'information The Information fin janvier, SoftBank et OpenAI prévoyaient d'investir chacun 19 milliards de dollars dans Stargate, pour contrôler chacune 40% du capital.

En parallèle, SoftBank et OpenAI ont annoncé début février à Tokyo la naissance d'une co-entreprise locale destinée à offrir une IA avancée aux entreprises nippones.