SoftBank: bénéfice bien meilleur qu'attendu au 1T, muscle son pari sur l'IA

Le géant japonais des investissements dans les technologies SoftBank Group, qui réoriente son portefeuille vers l'intelligence artificielle (IA), a dégagé un bénéfice bien meilleur qu'attendu au premier trimestre de son exercice 2025-2026, aidé par sa participation dans le champion des puces Nvidia.

( AFP / KAZUHIRO NOGI )

SoftBank a enregistré au premier trimestre (avril-juin) de son exercice décalé un bénéfice net de 422 milliards de yens (2,45 milliards d'euros), alors que les analystes sondés par Bloomberg tablaient sur 158 milliards. Il avait essuyé l'an dernier à la même période une perte nette.

Le groupe du milliardaire Masayoshi Son a par ailleurs vu son chiffre d'affaires trimestriel grimper de 7% à 1.820 milliards de yens (10,6 milliards d'euros).

Ce bénéfice a été conforté par la rentabilité retrouvée de ses fonds d'investissement Vision Fund 1 et 2, de nouveau dans le vert après avoir essuyé une forte perte sur l'exercice précédent.

Mais aussi par un "gain d'investissement" de 210 milliards de yens apporté par sa participation dans Nvidia, spécialiste des puces destinées à l'intelligence artificielle.

SoftBank a ainsi augmenté sa participation dans Nvidia à plus de 3 milliards de dollars fin mars, selon Bloomberg, ce qui lui a permis de bénéficier de l'envolée en Bourse de la firme américaine.

Pénalisé par la forte volatilité de son portefeuille d'investissements technologiques au sens large, qui lui avaient valu une lourde perte en 2023-2024, SoftBank s'est engagé dans un nouveau modèle d'activité, se tournant à marche accélérée vers le secteur de l'IA en plein essor.

SoftBank capitalise ainsi sur le succès de Arm Holdings, leader britannique des architectures de microprocesseurs, dont la technologie est présente dans 99% des smartphones... et dont il est un actionnaire principal.

Il a par ailleurs annoncé en mars racheter le concepteur américain de semi-conducteurs Ampere Computing pour environ 6,5 milliards de dollars, une acquisition qui vient compléter les technologies couvertes par Arm Holdings.

SoftBank a également conclut un accord en mars avec la start-up d'IA générative OpenAI (ChatGPT) pour investir dans la firme californienne de Sam Altman pour un montant devant atteindre 30 milliards de dollars.

Le géant japonais est déjà associé avec OpenAI dans le projet "Stargate", dévoilé fin janvier en fanfare par le président américain Donald Trump.

L'initiative vise à engager au moins 500 milliards de dollars d'investissements sur quatre ans dans des infrastructures IA (centre de données) aux États-Unis, avec 100 milliards de dollars déployés dès à présent, ce qui avait alimenté des interrogations sur les capacités de SoftBank à fournir les financements nécessaires.