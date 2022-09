Société générale : Slawomir Krupa favori pour rafler la mise

Inspecteur des finances, sorti une place devant Emmanuel Macron de l'ENA en 2004, ancien pilier du ministère du Budget et ex-banquier d'affaires : Sébastien Proto cochait toutes les cases… de l'ancien monde ! Car, selon toute vraisemblance, cela n'a pas suffi. Ce n'est pas lui, dont le nom ressortait souvent dans les conversations du Tout-Paris des affaires, qui devrait succéder à Frédéric Oudéa, un autre inspecteur des finances, à la tête de la Société générale en mai 2023, quand ce dernier quittera son poste, mais bien son rival en interne, Slawomir Krupa, 46 ans, un homme au profil plus technique.

C'est en effet en faveur de ce dernier que le conseil d'administration de l'entreprise devrait se prononcer à l'issue d'une réunion ce vendredi, selon Les Échos . Voilà des semaines que Sébastien Proto et Slawomir Krupa s’affrontaient en coulisse. Le premier, responsable de la banque de détail, est arrivé dans le groupe en 2018 en direct de la banque Rothschild & Co.

Vétéran de la maison, et ancien startupeur

Le second, directeur adjoint chargé des activités de banque de financement et d'investissement, est un vétéran de la maison puisqu'il y est entré il y a vingt-six ans. Ce diplômé de Sciences Po Paris, qui a un temps quitté le groupe pour monter une start-up au plus fort de la folie internet à la fin des années 1990, a gravi une à une toutes les marches vers le sommet, occupant notamment les postes de

... Source LePoint.fr