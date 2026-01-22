Société Générale annonce 1.800 suppressions de postes en France

Logo de la Société Générale à Paris

La banque Société Générale a ‍annoncé jeudi la suppression de 1.800 postes en France dans ‌le cadre d'un projet de réorganisation de ses ​activités dans le pays.

Le ⁠groupe a déposé auprès des instances représentatives du ⁠personnel ‍un projet de simplification ⁠organisationnelle en France, indique-t-il dans un communiqué.

La réorganisation porte sur ​plusieurs activités et fonctions centrales au siège, ainsi que ⁠l'organisation régionale de ​la banque de détail (le réseau ​d'agences ​n'est pas concerné), précise Société ​Générale.

"Les changements ⁠envisagés s'opéreraient progressivement en 2026 et en 2027 pour les activités concernées, pouvant aller ‌au-delà pour la banque de détail en France", selon le communiqué du groupe.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par ‌Blandine Hénault)