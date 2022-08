Sobriété énergétique : "On va baisser de 20 % notre consommation", promet le PDG de Carrefour

Alexandre Bompard explique vouloir atteindre cet objectif en 2024, en investissant plus de 320 millions d'euros pour équiper les magasins du groupe. Il assure que le prix de cet investissement ne se répercutera pas sur le panier du consommateur.

Le PDG de Carrefour Alexandre Bompard à Paris le 18 juillet 2022. ( AFP / Eric PIERMONT )

Invité sur BFMTV , mercredi 31 août, le PDG des magasins Carrefour est revenu sur les efforts demandés par l'exécutif aux entreprises pour réduire leur consommation d'énergie . Alexandre Bompard explique que l'enseigne n'a pas attendu les consignes du gouvernement pour investir dans le domaine. "On va baisser, d'ici à 2024, de 20 % notre consommation d'énergie. On va fermer les réfrigérateurs et s'équiper de nouveaux meubles", a-t-il expliqué.

"Nous allons dépenser 320 millions pour faire tous les investissements de structure qui nous permettront d'atteindre les 20 % de baisse de consommation d'énergie d'ici à 2024. On va deux fois plus vite que ce qui était prévu, car l'urgence est là", a-t-il précisé. Le PDG de Carrefour a assuré que le prix de cet investissement ne se répercutera pas sur le panier du client".

"On est désormais dans une inflation structurellement durable"

La ministre de la Transition Énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a affirmé le veille qu'en cas "de pics de froid", le gouvernement devra mettre en place des restrictions de consommation, notamment pour les entreprises .

Indice des prix à la consommation (glissement annuel en %) de janvier 2017 à août 2022 ( AFP / )

Concernant la hausse des prix, Alexandre Bompard s'est montré pessimiste. " Tous les facteurs structurels de l'inflation sont en route en même temps (...). On est désormais dans une inflation structurellement durable. Mon sentiment, c'est qu'elle va continuer à augmenter", a-t-il affirmé. Selon les données provisoires publiées mercredi, sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4 % entre juillet et août, contre 0,3 % entre juin et juillet.

Alors que la FNSEA plaide pour le litre de lait à 1 euro "pour que les producteurs gagnent leur vie" , notamment face aux coûts de production croissants, le patron de Carrefour a martelé que ce n'était pas possible pour le lait "premier prix". "J'ai des clients qui privent leur enfant de lait, donc j'essaie d'avoir le prix minimal en réduisant les coûts d'emballage au maximum", a-t-il affirmé.