Sobriété énergétique : "Il va falloir en faire le plus possible sans impacter la production", a jugé Olivia Grégoire

La ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises a demandé aux entreprises de réduire leur consommation énergétique dans les prochaines semaines. Elle a également évoqué une possible organisation de la production pendant les heures creuses.

Olivia Grégoire, à Paris le 4 juillet 2022. ( AFP / Ludovic MARIN )

Invitée sur LCI , lundi 29 août, Olivia Grégoire a indiqué que face aux difficultés d'approvisionnement en énergie , toutes les entreprises devait se mobiliser. " Tous les établissements recevant du public doivent faire un effort pour passer ensemble l'hiver et réduire très rapidement leur consommation, ça veut dire un peu moins de chauffage, fermer les portes...", a expliqué la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises.

Olivia Grégoire a expliqué qu'en fonction des secteurs, "il va falloir en faire le plus possible sans impacter la production". " Peut-être qu'il va falloir réorganiser une partie de la production en fonction des heures creuses .... C'est du bon sens avant toute chose", a-t-elle estimé.

"Protéger les Français les plus fragiles"

La ministre a avertit que la hausse des prix des énergies allait continuer. " Nous garderons des dispositifs pour amortir les hausses . Il y a des chances que cette tendance se confirme, compte tenu du contexte géopolitique et de la tension sur les matières premières", a-t-elle développé.

La ministre a souligné que "gouverner, c'est prévoir". "Pour autant, on est pas madame Irma, je ne suis pas en mesure de vous dire quelle sera le prix de l’électricité au mois de décembre", a indiqué Olivia Grégoire. " On a mis de côté des sommes et provisionner si les choses devaient s'aggraver . Tout ce qui sera de nature à protéger les Français les plus fragiles d'entre nous sera mis en place", a assuré l'élue.

"Extinction des publicités lumineuses"

La question énergétique est au cœur de la rentrée politique. La Première ministre Élisabeth Borne a déclaré dans un entretien au Parisien paru dimanche qu' on ne "va pas contrôler les Français chez eux" concernant les économies d'énergie demandées, elle a déclaré que "concernant les entreprises il y aura des contraintes de bon sens".

Deux décrets sont en cours d'examen au Conseil d’État sur l' extinction des publicités lumineuses la nuit et la fermeture des portes pour les commerces climatisés.