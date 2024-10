SNCF : "Le groupe ne perd par d'argent et dégage même un bénéfice", assure son PDG, Jean-Pierre Farandou

( AFP / ERIC PIERMONT )

"Les performances de la SNCF sont réelles, on n'a plus besoin d'aller tendre la main pour nous aider à clore nos comptes, au contraire", a affirmé le PDG du groupe, Jean-Pierre Farandou, ce mercredi 2 octobre.

La SNCF se porte bien. Très bien, même. C'est ce qu'a confirmé le PDG du groupe, Jean-Pierre Farandou, ce mercredi 2 octobre, lors de son audition devant l'Assemblée nationale, diffusé sur BFM2.

"Je suis très fier de rappeler et de vous dire aujourd'hui que depuis six semestres consécutifs la SNCF est dans le vert. Le groupe SNCF est une entreprise qui ne perd par d'argent et qui dégage même un bénéfice", a-t-il assuré. "Ce bénéfice sert à être réinvesti dans le ferroviaire, à la fois dans les infrastructures et dans l'achat de matériel neuf. On a un cercle vertueux mis en place. Les performances de la SNCF sont réelles, on n'a plus besoin d'aller tendre la main pour nous aider à clore nos comptes, au contraire", a poursuivi Jean-Pierre Farandou, qui quitte son poste. Puis d'ajouter : "L'argent que nous gagnons, nous le redonnons à l'Etat en quelque sorte, ce qui permet de réinvestir matériel roulant et infrastructures."