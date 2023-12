SNCF : la hausse du prix des prix des billets de TGV "ne sera pas plus importante que l'inflation", promet Jean-Pierre Farandou

Le PDG de la SNCF justifie cette nouvelle augmentation des billets de TGV par la forte hausse des péages ferroviaires.

Le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou, le 9 novembre 2023. ( AFP / JOEL SAGET )

Voyager en TGV Inoui coûtera encore plus cher en 2024, a confirmé mardi 12 décembre le PDG de la SNCF. "Les augmentations du prix des TGV Inoui ne sont pas encore calées", a expliqué Jean-Pierre Farandou sur franceinfo, mais la hausse "ne sera pas plus importante que l’inflation" , a-t-il assuré. Pour rappel, l'inflation attendue pour 2023 devrait se situer entre 4 et 5%.

Cette année, les prix des billets ont déjà augmenté de 5% en moyenne, essentiellement à cause de la flambée des prix de l'électricité. L'an prochain, la hausse sera la conséquence de l'augmentation programmée de 8% des prix des péages payés par SNCF Voyageurs à SNCF Réseau . "Nos coûts vont augmenter de 6% entre 2023 et 2024, la raison principale étant l'augmentation des coûts des péages, a justifié le patron de la compagnie ferroviaire. Ils ont pris 8% parce que les coûts de maintenance et d'infrastructure à cause de la crise en Ukraine et ses conséquences notamment sur l'énergie." Ces péages, parmi les plus élevés d'Europe, représentent jusqu'à 40% du prix d'un billet de TGV.

"Ça va augmenter un peu parce qu'on est obligés. Par exemple, on a des problèmes de capacité, on a du mal à trouver des places. Pour trouver des places, il faut acheter des trains et pour acheter des trains il faut des moyens. On va ouvrir des ateliers, il faut investir. Tout l'argent que la SNCF gagne, on le réinvestit dans le ferroviaire français", a-t-il encore ajouté.

Jean-Pierre Farandou a par ailleurs confirmé l'annonce du ministre des Transports Clément Beaune, qui avait indiqué la semaine dernière que le gouvernement mettrait en place en 2024 un "bouclier tarifaire" sur les tarifs des trains Ouigo et Intercités, "un gel des tarifs" pour permettre aux "Français qui connaissent le plus de difficultés de prendre le train".