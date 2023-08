SNCF : il est désormais possible de payer ses billets en trois fois

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Payer son voyage en trois fois est aujourd'hui possible : un tiers à régler le jour de l'achat, un tiers 30 jours plus tard et un dernier tiers soixante jours après.

Certains voyages en train sont chers, et pour permettre au plus grand nombre de partir en vacances ou en week-end, la SNCF propose désormais une facilité de paiement. En effet, depuis mardi 8 août, comme l'a repéré BFM Business, il est possible de payer en trois fois : un tiers à régler le jour de l'achat, un tiers 30 jours plus tard et un dernier tiers soixante jours après.

Quelques conditions s'imposent néanmoins : le prix du billet doit être supérieur à 150 euros, le moyen de paiement doit être une carte bancaire ou une American Express et la date d'expiration de cette carte doit aller au-delà des trois mois. Des frais s'appliquent de 1,5%, un billet à 150 euros coûtera donc 2,25 euros de frais, selon le calcul de BFM Business.

Cette facilité de paiement est possible sur "toutes les lignes de train opérées par la SNCF" , ainsi que les billets de bus, Flixbus et Blablacar Bus, achetés sur le site de la compagnie ferroviaire", précise encore BFM Business.