Smartphones, tablettes, consoles de jeu... : la France impose le chargeur universel pour les nouveaux appareils

Tous une série d'appareils électroniques vendus en France doivent désormais être alimentés par un seul et même chargeur, à compter de samedi 28 décembre, au nom de la réduction du gaspillage et des déchets.

La mesure ne concerne pas uniquement les smartphones. Les tablettes, liseuses, appareils photo, consoles de jeu, écouteurs et casques, mais également les souris ou clavier devront se plier à cette nouvelle norme. À partir du printemps 2026, elle s'appliquera également aux ordinateurs portables.

Le texte, qui découle d'une directive européenne adoptée en 2022, oblige les petits appareils électroniques vendus à être équipés d'un port de charge type USB-C, déjà très répandu.

Le décret, qui entre en vigueur en France samedi, coïncide avec la date limite d'application fixée dans l'UE. La décision votée par le Parlement européen a pour but de limiter la production de déchets électroniques .

Selon les institutions européennes, les chargeurs jetés ou inutilisés représentent environ 11.000 tonnes de déchets par an dans l'Union européenne (UE). Et la nouvelle règlementation devrait permettre de réduire leur quantité annuelle de près de 1.000 tonnes.

Mais la décision devrait aussi avoir un impact direct sur le portefeuille, vante la Commission européenne. Car en plus d'un chargeur unique, la mesure impose également une uniformisation de la charge rapide sur les appareils, et oblige à proposer à la vente des appareils neufs avec ou sans chargeur. Selon la Commission, cela devrait permettre une économie de 250 millions d'euros par an . Un montant relativement faible à l'échelle de l'Union européenne : un peu plus de 50 centimes d'euro par habitant.

La norme déjà largement adoptée

L'entrée en vigueur samedi de la mesure ne devrait toutefois pas s'accompagner d'un changement radical. Discutée depuis plusieurs années, la norme a déjà été très largement adoptée par les fabricants d'appareils électroniques.

Apple, qui équipait ses iPhone de chargeurs "lightning" développés par la marque, a un temps affiché son opposition à l'adoption de cette nouvelle règle, l'accusant notamment de "nuire à l'innovation". Mais l'entreprise californienne a finalement abandonné son bras de fer avec l'Union européenne en commercialisant à partir de 2023 un nouveau modèle -l'iPhone 15- équipé d'une port USB-C. Désormais, l'ensemble de ses produits, ordinateurs portables, tablettes et écouteurs sont également compatibles avec le chargeur universel.

De nombreuses marques concurrentes, telles que Samsung, Xiaomi ou encore Google avaient d'ores et déjà adopté ce type de port de charge.

Une adoption que l'Agence nationale des fréquences (ANFR) sera chargée de surveiller en France. Les vérifications s'opèreront directement au sein des points de vente, et non chez les fabricants . "Nous pourrons aussi aller dans les entrepôts pour tout ce qui relève de la vente par correspondance", précise à l' AFP Gilles Brégant, directeur général de l'ANFR.

Les vendeurs disposeront toutefois d'un délai autorisé s'agissant des appareils entrés sur le territoire européen avant samedi, le temps d'écouler leurs stocks auprès du public.

Cette règle relative à la date d'entrée sur le territoire européen s'appliquera également aux appareils reconditionnés. "Même si (un appareil) est relativement ancien, à partir du moment où il est entré sur le marché européen avant la date en question, il a le droit de continuer à vivre sur le marché européen", explique Gilles Brégant.

Quant aux vieux chargeurs inutilisables qui encombrent les tiroirs, il est interdit -comme tout appareil électronique- de les jeter avec les autres déchets. Plusieurs sites internet, notamment celui de l'Ademe, recensent les points de collecte adaptés.