Slovénie-Libéraux et nationalistes au coude-à-coude aux législatives

Les Slovènes sont appelés aux urnes dimanche pour des élections législatives où les libéraux du Mouvement de la liberté (GS) et les nationalistes du Parti démocratique slovène (SDS) sont donnés au coude-à-coude.

Les enquêtes d'opinion montrent que le duel entre le SDS et le GS devrait être serré, alors que des allégations d'ingérence étrangère et de corruption ont émaillé la campagne.

Les analystes estiment que Janez Jansa, le candidat du SDS qui brigue un quatrième mandat de Premier ministre, dispose d'une base électorale fidèle et que plus le taux de participation est faible, plus ses chances de remporter les élections sont grandes.

Janez Jansa s'est engagé à mettre en place des allègements fiscaux pour les entreprises et de réduire les financements destinés à la société civile, à l'aide sociale et aux médias.

La campagne électorale s'est envenimée ce mois-ci lorsque des vidéos tournées en secret et qui mettraient au jour des cas de corruption au sein du gouvernement ont été diffusées sur un site internet anonyme.

Le Premier ministre Robert Golob, chef de file du GS, nie toute malversation.

Il a informé les responsables de la Commission européenne des menaces pesant sur le processus démocratique en Slovénie et a demandé qu'une enquête soit ouverte sur les allégations d'ingérence étrangères lors du scrutin.

(Daria Sito-Sucic; version française Camille Raynaud)