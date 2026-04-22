Ski: Rossignol a profité d'un bon hiver pour redresser ses ventes

Rossignol affime d'avoir profité d'un hiver enneigé en Europe cette année. (crédit : Rossignol)

Le fabricant de matériel de ski Rossignol a amélioré ses ventes sur la saison 2025/2026 grâce à une bonne fréquentation des stations de ski, et ce après deux hivers difficiles, a fait savoir mercredi la marque.

Sur son exercice décalé arrêté au 31 mars, le groupe français a réalisé 346 millions d'euros de chiffre d'affaires, contre 342 à la même date un an auparavant.

Sans prendre en compte les effets de change, et en particulier l'affaiblissement du dollar qui pèse sur les comptes de Rossignol, dont un tiers des ventes est réalisé en Amérique du Nord, les ventes ont augmenté de plus de 4% sur un an.

Une hausse en rupture avec la tendance d'érosion du chiffre d'affaires des dernières années bien qu'en dessous du record historique de 2022-2023.

Rossignol affirme avoir profité d'un hiver enneigé en Europe cette année, avec un taux d'occupation moyen des stations de ski au beau fixe, à 73% sur la saison en France par exemple.

Le groupe réalise les trois quarts de ses ventes avec le matériel de ski, fabriqué à Nevers (Nièvre) pour les fixations et principalement dans le nord de l'Espagne pour les skis.

Mais face à des hivers à l'enneigement de plus en plus instable, conséquence du réchauffement climatique, la marque ambitionne de réduire sa dépendance à l'hiver.

Elle souhaite désormais mettre l'accent sur le trail, discipline "dont le nombre de pratiquants explose", a expliqué mercredi le dirigeant du groupe Vincent Wauters lors d'une conférence de presse.

Le groupe développe en Italie et fabrique principalement en Asie des vêtements et chaussures de trail et de randonnée.

Au total, sa division textile représente désormais quelque 25% de son chiffre d'affaires et 35% en France, un chiffre que Vincent Wauters voit monter d'ici quelques années à 50%.

Cette croissance s'inscrit dans une tendance plus large d'adoption des vêtements techniques en ville, avec le succès fulgurant de concurrents comme Salomon.

Mais contrairement à d'autres marques, Rossignol exclut formellement de créer des lignes dédiées pour aller chercher ces nouveaux consommateurs.

Soucieux de ne pas "diluer son ADN", Vincent Wauters préfère "viser la performance et laisser le consommateur venir".