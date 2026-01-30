Ski alpin-Vonn touchée au genou gauche à une semaine des Jeux, la descente de Crans-Montana annulée

(Actualisé avec déclarations de Vonn)

La skieuse américaine Lindsey Vonn a chuté vendredi lors de la descente de Crans-Montana (Suisse), la dernière de la Coupe du monde féminine avant les Jeux olympiques de Milan-Cortina, et s'est blessée au genou gauche.

Les organisateurs ont annulé la course en raison de la dégradation des conditions météorologiques, avec des chutes de neige, après le passage de Lindsey Vonn, sixième à prendre le départ.

La skieuse de 41 ans, en pleine forme alors qu'elle se préparait pour un retour olympique, a perdu l'équilibre et s'est écrasée contre le filet de protection sur le bord de la piste. Son airbag s'est déclenché.

"J'ai chuté aujourd'hui dans la descente en Suisse et je me suis blessée au genou gauche", a-t-elle déclaré sur ses réseaux sociaux. "Je discute de la situation avec mes médecins et mon équipe et je vais continuer de passer des examens supplémentaires."

"C'est une issue très difficile à accepter à une semaine des Jeux olympiques... mais s'il y a une chose que je sais faire, c'est un come-back. Mon rêve olympique n'est pas terminé."

Trois des six premières skieuses à descendre la piste, déjà raccourcie en raison des conditions météorologiques et des chutes de neige incessantes, ont chuté.

L'Autrichienne Nina Ortlieb a pu repartir, mais la Norvégienne Marte Monsen a eu moins de chance, se tenant les genoux et étant évacuée sur une civière, le visage ensanglanté.

La première descente d'entraînement pour l'épreuve olympique féminine de descente est prévue mercredi.

(Rédigé par Alan Baldwin à Milan, version française Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)