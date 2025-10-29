information fournie par Boursorama avec AFP • 29/10/2025 à 08:23

SK Hynix enregistre un trimestre record, dopé par les produits pour l'IA

( AFP / JUNG YEON-JE )

Le mastodonte sud-coréen des semi-conducteurs SK Hynix a publié mercredi un bénéfice d'exploitation record au troisième trimestre, une performance portée par une demande robuste pour les produits nécessaires aux systèmes d'IA.

Le N.2 mondial du secteur domine le marché des mémoires à large bande-passante (HBM) et s'est imposé comme un fournisseur majeur du géant américain Nvidia.

Sur la période juillet-septembre, son bénéfice opérationnel s'est établi à 11.380 milliards de wons (6,8 milliards d'euros), le plus haut de son histoire, en hausse de 62% sur un an.

Son bénéfice net, lui, a plus que doublé à 12.600 milliards de wons (7,5 milliards d'euros, +119%).

"L'entreprise a réalisé la plus grande performance trimestrielle de son histoire, soutenue par la hausse généralisée des prix des (mémoires) DRAM et NAND, ainsi que l'augmentation des expéditions de produits haute-performance pour les serveurs d'IA", s'est félicité SK Hynix dans un communiqué.

Ces résultats interviennent alors que le groupe a signé des partenariats avec des acteurs majeurs de l'IA, parmi lesquels OpenAI et Broadcom pour les fournir en puces mémoire avancées.

SK a fait état d'une "demande des clients plus importante que prévu", ajoutant qu'il tenterait de muscler sa ligne de production et d'"accélérer sa migration vers des technologies de pointe" pour satisfaire les besoins grandissants de l'industrie.

La Corée du Sud accueille un sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) auquel doit assister en partie le président américain Donald Trump, dont les nombreux droits de douane ont secoué l'économie mondiale.

Séoul espère finaliser un accord commercial avec Washington durant cette fenêtre.

Les discussions devraient notamment porter sur la matérialisation d'une promesse d'investissement de 350 milliards de dollars aux Etats-Unis, en retour d'un abaissement à 15% des surtaxes sur les produits sud-coréens.