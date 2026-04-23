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SK hynix annonce un bénéfice trimestriel record, grâce au boom de l'IA
information fournie par Boursorama avec AFP 23/04/2026 à 11:57

Le logo de SK hynix projeté sur une paroi de verre lors du World IT Show à Séoul, le 22 avril 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )

Le logo de SK hynix projeté sur une paroi de verre lors du World IT Show à Séoul, le 22 avril 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )

Le géant des puces électroniques SK hynix a annoncé jeudi un bénéfice net trimestriel record grâce à l'essor de l'intelligence artificielle, balayant ainsi les craintes que le conflit au Moyen-Orient ne pèse sur le secteur des semi-conducteurs.

L'entreprise sud-coréenne a enregistré un bénéfice net de 40.300 milliards de wons (27,2 milliards de dollars) au premier trimestre, dépassant les prévisions et affichant une hausse de près de 400% par rapport à la même période l'année précédente, d'après son communiqué.

Ce chiffre dépasse de loin les estimations de 29.400 milliards de wons donnée en amont par les analystes de Bloomberg.

Le chiffre d'affaires a dépassé les 50.000 milliards de wons pour la première fois sur un trimestre, tandis que le bénéfice d'exploitation a presque doublé par rapport à la période de trois mois précédente.

Les investissements colossaux d'Etats et de grandes entreprises technologiques dans l'IA générative alimentent une demande effrénée pour les éléments nécessaires à sa fabrication, tels que les puces électroniques.

"Bien que le premier trimestre soit généralement marqué par un ralentissement saisonnier, la forte demande s'est maintenue grâce à l'augmentation des investissements dans les infrastructures d'IA", a déclaré SK hynix jeudi.

"A mesure que l'IA évolue, passant de l'entraînement de grands modèles à l'ère des agents IA, qui effectuent de façon répétée des raisonnements en temps réel dans divers environnements de service, les fondements de la demande en mémoire s'élargissent", a encore indiqué l'entreprise, ajoutant qu'elle lancera de nouveaux produits pour y répondre.

- "Diversification" des fournisseurs -

Le boom de l'IA a fait grimper les prix et les volumes de livraison des semi-conducteurs mémoire conventionnels, tandis que la demande de puces de mémoire à large bande passante (HBM), utilisées dans les serveurs d'IA, a explosé.

Cela a entraîné une flambée du cours de l'action SK hynix d'environ 600% au cours de l'année écoulée, contribuant à propulser l'indice boursier de référence de Séoul, le Kospi, à des niveaux records.

Le titre de SK hynix gagnait 1% dans les échanges matinaux, alors que le Kospi s'élevait jeudi à l'ouverture à un sommet inédit à 6.535 points.

SK hynix augmente sa capacité de production de puces et prévoit d'investir 19.000 milliards de wons pour construire une nouvelle usine à Cheongju, en Corée du Sud.

La dépendance du pays vis-à-vis des importations de carburant en provenance du Moyen-Orient reste toutefois préoccupante, même si SK hynix a déclaré que la guerre en Iran n'aurait qu'un impact "très limité" sur son approvisionnement en matières premières.

"Nous avons achevé la diversification de nos fournisseurs (...) pour lesquels nous dépendions auparavant fortement du Moyen-Orient", a indiqué Kim Woo-hyun, directeur financier du groupe, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

"Les contrats à long terme pour le pétrole et le gaz signifient également que les fluctuations de prix induites par la guerre ne sont +pas significatives+", a-t-il également affirmé.

IA: Intelligence artificielle
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