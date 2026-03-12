Six soldats français blessés dans une attaque de drones dans le nord de l'Irak

(Actualisé tout du long avec précisions)

Six soldats français impliqués dans la formation de partenaires irakiens à la lutte cotre le terrorisme ont été blessés jeudi lors d'une attaque de drones dans la région d'Erbil en Irak, a déclaré l'armée française, un incident survenu quelques heures après qu'une base militaire italienne a été ciblée dans la zone.

Environ 600 soldats français sont déployés dans la région d'Erbil, au Kurdistan irakien, dans le cadre de la coalition contre le groupe Etat islamique (EI).

L'origine de l'attaque n'était pas connue dans l'immédiat.

Selon trois sources sécuritaires irakiennes et deux sources informées, des milices irakiennes alliées de Téhéran ont intensifié ces derniers jours les tirs de missiles et de drones contre les intérêts américains, en réponse aux bombardements menés par les Etats-Unis et Israël en Iran depuis le 28 février.

"Ce jour, six soldats français engagés dans des actions de formation à la lutte contre le terrorisme auprès de partenaires irakiens ont été blessés lors d'une attaque de drones dans la région d'Erbil en Irak", a déclaré l'armée française.

"Leur prise en charge a été immédiate vers le centre médical le plus proche", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Aucune précision n'a été donnée sur les blessures des soldats ni l'origine de l'attaque.

Un officier des combattants kurdes Peshmergas a déclaré que ces soldats français étaient stationnés dans une base abritant les forces de la coalition contre l'EI.

Pour sa part, le gouverneur d'Erbil a déclaré dans un communiqué que l'attaque est survenue dans la région de Makhmour.

Une attaque aérienne a délibérément ciblé dans la nuit de mercredi à jeudi une base militaire italienne au Kurdistan irakien, site qui abrite des troupes de l'Otan, a déclaré plus tôt dans la journée le ministre italien de la Défense.

